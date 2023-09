Stellantis: diversi contratti di servizio per soddisfare i suoi clienti

Nel settore automobilistico, Stellantis si distingue per la cura meticolosa dedicata ai propri clienti attraverso una gamma di contratti di servizio altamente personalizzabili. L’obiettivo primario del colosso italo-francese è garantire una copertura totale e su misura, che non solo affronti ma anche prevenga le necessità del cliente nel ciclo di vita del veicolo.

Le offerte sono suddivise in tre categorie principali. Prima fra tutte, la Garanzia Estesa – nota anche come Extended, che rappresenta un’estensione della garanzia originaria del costruttore e include assistenza stradale. Questa è l’opzione più popolare, disponibile entro i primi 24 mesi dalla data di prima immatricolazione, e va sotto il nome di Extended Care Premium.

Per tutti gli interessati a mantenere le performance ottimali del veicolo, il gruppo automobilistico offre i Piani di Manutenzione. Questi si differenziano in due specifiche offerte. Service Care è una formula che abbraccia diversi brand, come Abarth, Alfa Romeo e Fiat, e si focalizza sulla manutenzione programmata. Il piano può essere sottoscritto in qualsiasi momento dal 12° al 60° mese dalla data di inizio garanzia.

Service Care Plus, invece, è un piano più completo che include assistenza stradale e deve essere acquistato entro il primo anno di vita del veicolo.

La terza categoria è quella dei Pacchetti (o Complete) che combinano gli elementi delle due precedenti categorie e aggiungono servizi extra come la manutenzione straordinaria. Tre opzioni sono disponibili in questa categoria: Complete Care, Complete Care Plus e Complete Care Premium, quest’ultima specifica per DS Automobiles.

Ogni contratto è ulteriormente segmentato in tre livelli di copertura: Care come opzione base, Care Plus come livello superiore e Care Premium come pacchetto top di gamma. Al di là dei veicoli tradizionali, sono anche disponibili piani dedicati specificamente ai veicoli elettrici.

I benefici per ogni cliente

Passiamo ora ai benefici diretti per il cliente. Optando per questi contratti di servizio proposti da Stellantis, si avrà accesso a una mobilità ininterrotta e a un senso di sicurezza grazie all’utilizzo di ricambi originali da parte di tecnici esperti.

Non solo, la manutenzione accurata assicura prestazioni eccellenti mentre un registro dettagliato dei servizi ottimizza il valore di rivendita del veicolo. Da non sottovalutare è anche la tutela ambientale, garantita da un processo di riciclo post-vendita efficace.