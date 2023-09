Stellantis e Volkswagen: il Canada impiegherà più di 20 anni per recuperare i sussidi concessi

Il governo canadese impiegherà 20 anni per recuperare i sussidi combinati di 28,2 miliardi di dollari canadesi (21 miliardi di dollari) offerti a Volkswagen e Stellantis – LG Electric Solutions per costruire due impianti di batterie per veicoli elettrici (EV). Lo ha detto martedì l’autorità di vigilanza del bilancio del paese. Il Canada, sede di un vasto settore minerario di minerali tra cui litio, nichel e cobalto, offre generosi incentivi per competere con gli Stati Uniti e convincere i produttori di batterie a creare impianti nel paese, nel tentativo di emergere come un hub chiave per la fornitura di veicoli elettrici.

Il responsabile del bilancio parlamentare Yves Giroux ha previsto che le entrate combinate generate dai due impianti corrisponderebbero ai sussidi alla produzione solo entro il 2043, se la produzione inizierà nel 2024. Si prevede che i sussidi governativi termineranno entro il 2032. Quando la Volkswagen ha annunciato l’impianto in aprile, il primo ministro Justin Trudeau aveva affermato che l’impatto economico di questo progetto “sarà pari al valore dell’investimento pubblico in meno di cinque anni”.

A maggio, Stellantis ha interrotto la costruzione del suo impianto di batterie per veicoli elettrici a Windsor in Ontario, affermando che il governo canadese non aveva rispettato i sussidi impegnati. La controversia è stata risolta dopo due mesi di trattative quando il governo ha accettato di fornire sussidi simili a quelli concessi alla Volkswagen.

Il ministro dell’industria canadese Francois-Philippe Champagne ha dichiarato martedì in un comunicato che il rapporto dell’organismo di vigilanza non tiene conto di molti degli impatti economici più ampi sulla catena di approvvigionamento. Ha aggiunto che il rapporto evidenzia che questi investimenti genereranno benefici economici “molto maggiori” del contributo del governo.

Stellantis stabilimento Windsor

Il governo federale canadese e la provincia dell’Ontario insieme hanno fornito fino a 15 miliardi di dollari canadesi in incentivi di rendimento per la fabbrica di batterie di Stellantis e LG e 13 miliardi di dollari canadesi in crediti d’imposta sulla produzione e una sovvenzione di 700 milioni di dollari canadesi per attirare Volkswagen.