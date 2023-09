Stellantis annuncia un grosso investimento per la produzione di nuovi motori

Stellantis ha annunciato che, entro il 2025, investirà circa 8,5 miliardi di R$ in Brasile nella creazione di nuovi prodotti e sistemi, concentrandosi principalmente sullo sviluppo di tecnologie ibride ed elettriche. L’obiettivo dell’azienda è ridurre le emissioni di gas serra (GHG) e decarbonizzare la produzione. L’annuncio è stato dato sabato scorso, durante un incontro tra il governatore Romeu Zema, la delegazione del governo di Minas Gerais in Italia e i dirigenti dell’azienda proprietaria della Fiat e di altri marchi automobilistici. L’incontro si è svolto al Centro Sperimentale Balocco, in Piemonte, in Italia.

Stellantis investirà circa 8,5 miliardi di R$ in Brasile nello stato del Minas Gerais

Secondo le informazioni diffuse da Agência Minas, il gruppo italiano sta per avviare il suo più grande ciclo di investimenti della storia nel complesso di Betim, nella regione metropolitana di Belo Horizonte. “Stellantis, attraverso la Fiat di Minas Gerais, investirà molto nelle auto ibride, che hanno il vantaggio di utilizzare sia il nostro etanolo che l’energia elettrica, generando grandi risparmi per l’uso quotidiano. Sono oltre 8 miliardi di R$ investiti nello sviluppo di una lunga catena di fornitura nello Stato, con più di mille fornitori, che offrono opportunità di lavoro a migliaia di abitanti della regione”, ha affermato il governatore.

Stellantis ha creato il programma Bio-Electro, con l’obiettivo di sviluppare nuove tecnologie basate sulla combinazione di motori termici flexfuel con propulsione elettrica. Da questo programma è già nata la famiglia di piattaforme ibride denominata Bio-Hybrid, che dovrebbe iniziare a essere prodotta nello stabilimento di Betim a partire dal 2024. Sono motori elettrici e alimentati anche con etanolo.

Il vicepresidente di Stellantis in America Latina, Márcio de Lima Leite, ha affermato che la combinazione dei motori elettrici con l’etanolo consentirà la transizione energetica senza danneggiare la catena di produzione, che genera migliaia di posti di lavoro.

“Il Brasile e, in particolare, Minas Gerais, si trovano in una situazione molto privilegiata. Il Paese ha investito molto negli ultimi 50 anni in ricerca e sviluppo focalizzati sull’uso dell’etanolo. Ciò consente al Brasile una transizione più agevole, con un minore impatto sulla catena e con grandi benefici per l’ambiente. L’etanolo è ancora poco discusso nei confronti dei consumatori, ma rappresenta una soluzione brillante per il futuro automobilistico”, ha affermato.

Romeu Zema ha anche sottolineato il potenziale del Minas per emergere in entrambi gli scenari. “Oggi il Brasile è un paese che sta già emergendo con la mobilità verde, ma possiamo andare oltre. E Minas Gerais parteciperà a questa transizione energetica in ogni modo, sia facendo avanzare l’auto ibrida – etanolo ed elettrica, cosa che abbiamo già fatto, così come esportare il litio, che è attualmente il metallo utilizzato per fabbricare le batterie delle auto elettriche”, ha dichiarato il governatore.

L’investimento nello Stato è stato elogiato anche dal direttore generale di Invest Minas, João Paulo Braga. “Fin dalla sua implementazione a Betim, con il sostegno di Invest Minas negli anni ’70, il percorso del Gruppo Stellantis e di Fiat condivide le sfide e le evoluzioni tecnologiche vissute dall’economia di Minas Gerais negli ultimi 50 anni. Ora, non è diverso. L’attenzione dello Stato e dell’azienda converge sulla riduzione delle emissioni di carbonio. Si tratta di progetti e investimenti che contribuiscono alla produttività e alla sostenibilità della nostra economia”, ha sottolineato.