Stellantis: in settimana sarà definito il piano con il governo? Ipotesi incentivi

Questa che è appena iniziata potrebbe essere una settimana importante per Stellantis. Il ministro delle imprese e del made in Italy Adolfo Urso nelle scorse ore ha confermato che in settimana potrebbe essere finalmente definitivo il famoso piano per portare la produzione di auto in Italia ad oltre 1 milione di unità all’anno arrestando il calo produttivo che invece caratterizza il nostro paese ormai da decenni.

In settimana forse potrebbe essere definito il piano di Stellantis per 1 milione di auto prodotte in Italia

Secondo quanto dichiarato da Urso le trattative sono a buon punto e potrebbero essere presto definite. Questo almeno secondo quanto dichiarato dal Ministro in video conferenza in occasione della Summer school di Fratelli d’Italia a Potenza. Urso ha anche ribadito che la definizione di questo piano darà il via ad un tavolo a cui dovranno partecipare anche forze sindacali, regioni e rappresentanti Anfia. Questo tavolo servirà a definire le modalità per raggiungere gli obiettivi prefissati nel piano redatto con Stellantis che in settimana dovrebbe essere svelato.

In particolare si dice che Stellantis punterà forte sugli incentivi che il governo dovrebbe prevedere per l’acquisto di auto nei prossimi anni. Il pacchetto di incentivi, come dichiarato dallo stesso ministro Urso servirà a far coincidere la domanda con l’offerta di auto. A proposito delle parole di Urso sono arrivati anche i commenti del segretario generale della FIOM Cgil, Maurizio Landini che condivide l’obiettivo di riportare la produzione di auto in Italia sopra al milione di unità all’anno ma chiede l’avvio di una trattativa seria con i sindacati e che nel tavolo sia coinvolta anche la Premier Giorgia Meloni.

Vedremo dunque che novità arriveranno a proposito di ciò nel corso dei prossimi giorni e se davvero il piano con il gruppo automobilistico di Carlos Tavares sarà finalmente definito entro questa settimana.