Fiat sbarca al VEM 2023 con la dolce vita e lo spirito sportivo di Abarth

In sole 8 edizioni, la Fiera del Veicolo Elettrico di Madrid è diventata uno dei maggiori eventi per la mobilità elettrica nel Sud Europa. Fiat sarà presente al VEM 2023 con i suoi ultimi lanci a “emissioni zero”: la Fiat 600e, una nuova proposta con cui il marchio italiano torna nel segmento B e la 500e Abarth, un’auto elettrica sportiva dal sapore molto “racing”. Oltre a questi due modelli esposti, i visitatori avranno l’opportunità di provare sia la 500e Abarth che la nuova Fiat 500e per le strade più glamour di Madrid.

Fiat sarà presente al VEM 2023 con i suoi ultimi lanci a “emissioni zero”

La Fiat 600e rende omaggio a uno dei grandi miti della storia del Marchio rivoluzionando ancora una volta il segmento B. Grazie alle sue dimensioni di 4,17 metri di lunghezza, un’autonomia elettrica migliorata di oltre 400 km nel ciclo combinato WLTP e oltre 600 km nel ciclo urbano, rappresenta la soluzione ideale sia per gli amanti della città che per gli amanti dell’outdoor.

Un design iconico all’esterno, così come un interno accogliente e confortevole, lo rendono il perfetto ambasciatore della “Dolce Vita” e dello stile di vita italiano. Con dotazioni e attenzione ai piccoli dettagli che offrono un’esperienza a bordo completamente nuova, incorpora le più avanzate funzioni di sicurezza e assistenza, con tutti i vantaggi legati alla guida assistita di livello 2. Offre ampio spazio interno con 5 posti e 15 litri di spazio di stivaggio interno, un punto di riferimento nella sua categoria. Ampio anche il bagagliaio, che vanta una capacità di carico di 360 litri.

In termini di comfort e connettività, la Nuova FIAT 600e incorpora caratteristiche che renderanno ogni viaggio un’esperienza. E’ dotato di cancello elettrico a mani libere, alzacristalli elettrici, climatizzatore automatico, sensori di luce e pioggia. Completano l’offerta un sistema audio con 6 altoparlanti, una radio touchscreen da 26 cm (10″) completamente personalizzabile con navigazione wireless, CarPlay e Android Auto, un display digitale TFT da 18 cm (7″) e servizi connessi.

Dal 1949 Abarth è sinonimo di guida sportiva, alte prestazioni e piacere di guida. L’elettrificazione, lungi dall’allontanarla dalla sua eredità e dall’identità del marchio, ha portato a una ricerca ancora più radicale del suo DNA sportivo. Un lavoro che ha unito l’ingegneria più precisa alle tecnologie più avanzate per sviluppare il suo primo veicolo 100% elettrico: la Abarth 500e. Un’auto che si può dire “più ABARTH che mai”.

I team tecnici Abarth hanno messo tutto il loro impegno per creare una vettura a “emissioni zero” ma all’insegna delle sensazioni. Irriverente, giocosa e audace, la Abarth 500e trasforma tecnologia e sostenibilità in adrenalina, senza lesinare su un solo dettaglio. È stato tenuto conto anche del “rombo” dei motori termici Abarth, che si sovrappone al silenzio della propulsione elettrica in un strizzacervelli dei più nostalgici. Aspetti come l’architettura elettrica, la coppia del motore, la distribuzione del peso e il design sono stati massimizzati per ottenere le prestazioni e il piacere di guida che definiscono il marchio dello Scorpione.

Il risultato è spettacolare: la batteria da 42 kWh dell’Abarth 500e sviluppa 154 CV e permette di passare da 0 a 100 km/h in 7 secondi. Inoltre, questo modello offre tre diverse modalità di guida, pensate per ambienti molto diversi: Tourism, Scorpion Street e Scorpion Track. Si è lavorato molto anche sulla velocità di ricarica, per abbreviare il più possibile i pit stop: bastano 5 minuti per ottenere 50 km di autonomia in più. In 35 minuti la batteria può essere ricaricata all’80%.

In concomitanza con il lancio, l’Abarth 500e completa la propria gamma con la serie speciale Scorpionissima, sia in versione Berlina che Cabrio, che si caratterizza per la completezza dell’equipaggiamento e per gli audaci colori Verde Acido e Blu Veleno.

Il Nuovo Fiat e-Doblò presenta una gamma pensata per usi ed esigenze molto diverse. Dispone di una versione cinque posti pensata come veicolo polivalente per uso professionale e privato e di versioni van che diventano lo strumento perfetto per la città.L’abitabilità interna, la modularità e la capacità di traino di 750 Kg sono solo alcuni dei punti di forza di Fiat e-Doblò che vengono sfruttati appieno nella sua versione combi, che presenta una configurazione e un equipaggiamento pensati per soddisfare le esigenze di tutte le tipologie di famiglie.

Le sue dimensioni, 4,4 metri di lunghezza, offrono la perfetta agilità per la guida in città. All’interno, i suoi tre sedili singoli nel secondo possono essere ripiegati, lasciando un pavimento piatto che aumenta in modo semplice la capacità di carico durante il trasporto. oggetti lunghi o voluminosi.

Questa versione di Fiat e-Doblò può incorporare il Magic Top, un tetto finestrato che offre più spazio nel vano portaoggetti, oltre a un ripiano trasparente e un box sul tetto posteriore, accessibile sia dall’interno che dall’esterno del veicolo.

Dotata di un motore elettrico da 100 kW e di una batteria da 50 kWh, che consente più di 280 km di autonomia, raggiunge una velocità massima di 130 km/h e fino a 260 Nm di coppia massima. Grazie alla “Modalità Quick Charge” fino a 100 kW, puoi caricare l’80% della batteria in soli 30 minuti.