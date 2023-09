Fiat e Abarth: importante novità in Germania

Dalla Germania si segnala una novità importante a proposito di Fiat e Abarth. Dal 1° settembre 2023 Andreas Mayer (50 anni) ha assunto la direzione dei marchi Abarth, FIAT e FIAT Professional in Germania. Nel settore delle autovetture, Andreas Mayer proseguirà l’offensiva di elettrificazione lanciata con la Fiat 500 Elettrica e la recente Abarth 500e e accompagnerà l’ulteriore trasformazione dei veicoli commerciali leggeri da FIAT Professional verso l’elettromobilità.

Fiat e Abarth: importante cambio della guardia in Germania

Mayer ha dedicato la sua lunga carriera automobilistica ai marchi italiani dell’odierno Gruppo Stellantis, dove recentemente ha ricoperto il ruolo di Brand Country Manager Fiat Professional presso quella che allora era FCA Germany AG fino al 2018. In precedenza si è occupato di diverse stazioni di vendita nazionali e internazionali in Svizzera, Spagna e Italia. Andreas Mayer torna in Abarth, FIAT e FIAT Professional dopo cinque anni come amministratore delegato al di fuori del settore automobilistico.

“La FIAT è nella corsia di sorpasso. Nell’ultimo mese, il marchio ha celebrato un risultato di straordinario successo, grazie in particolare alla Fiat 500 Elettrica”, ha affermato il capo di Stellantis Germania Lars Bialkowski. “Con la sua esperienza nelle vendite, Andreas Mayer farà in modo che questa tendenza continui e si espanda ulteriormente con la nuova Fiat 600e, che sarà lanciata entro la fine dell’anno.”

Abarth ha appena lanciato con successo il primo veicolo elettrico del marchio, l’Abarth 500e. Alla FIAT, i modelli Fiat 600e e Fiat Topolino arriveranno in Germania nel prossimo futuro o saranno aperti agli ordini. Inoltre, la Fiat 500 elettrica non è solo il veicolo elettrico a batteria (BEV) più venduto del Gruppo Stellantis. Anche in tutta Europa la Fiat 500 Elettrica è ai vertici del suo segmento e occupa regolarmente un posto sul podio nelle statistiche di immatricolazione tedesche dei modelli elettrici.