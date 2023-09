Stellantis inaugura l’8 settembre il Battery Technology Center di Mirafiori

Stellantis, il gruppo automobilistico nato dalla fusione tra FCA e PSA, ha annunciato nelle scorse ore l’inaugurazione del suo nuovo Battery Technology Center di Mirafiori a Torino, il primo centro di ricerca e sviluppo dedicato alle batterie per i veicoli elettrici in Italia il prossimo 8 settembre. Il centro, che ha richiesto un ingente investimento, fa parte del piano industriale di Stellantis per la transizione energetica e la mobilità sostenibile.

Venerdì 8 settembre verrà inaugurato da Stellantis il battery Technology Center di Mirafiori

Il Battery Technology Center di Mirafiori ospiterà oltre 200 ingegneri, tecnici e specialisti, che si occuperanno di progettare, testare e validare le batterie per i veicoli elettrici di Stellantis. Il centro dispone di laboratori all’avanguardia, dotati di attrezzature sofisticate e sicure, che consentono di simulare le condizioni reali di utilizzo delle batterie, come la temperatura, l’umidità, l’altitudine e la vibrazione.

Il Battery Technology Center di Mirafiori ha l’obiettivo di sviluppare soluzioni innovative per migliorare le prestazioni, l’efficienza, l’affidabilità e la sicurezza delle batterie per i veicoli elettrici. Il centro si occupa anche di ottimizzare i costi, i tempi e i processi produttivi delle batterie, nonché di ricercare nuovi materiali e tecnologie per ridurre l’impatto ambientale delle batterie.

Il Battery Technology Center di Mirafiori collaborerà con altri centri di ricerca e sviluppo del gruppo Stellantis in Europa, come il Battery Competence Center di Rüsselsheim, in Germania, e il Powertrain Engineering Center di Carrières-sous-Poissy, in Francia. Il centro collaborerà anche con università, istituti scientifici e partner industriali italiani ed europei, per creare una rete di competenze e scambiare conoscenze e buone pratiche.

Il centro sarà inaugurato venerdì 8 settembre alle ore 12 e la sua inaugurazione potrà essere seguita in diretta streaming sui canali social del gruppo automobilistico guidato da Carlos Tavares. Vedremo dunque venerdì prossimo quali altre novità arriveranno da Stellantis a proposito del suo nuovo Battery Technology Center di Mirafiori, prima struttura di questo tipo che viene realizzata nel nostro paese.