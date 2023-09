Stellantis apre il Dummies Certification Lab a Betim

Stellantis ha compiuto un altro passo significativo verso l’eccellenza nella sicurezza dei veicoli con l’apertura del Dummies Certification Lab. Situato nel Safety Center, lo spazio più moderno dedicato alla sicurezza dei veicoli nell’emisfero australe, all’interno del Polo Automotivo Stellantis di Betim, il progetto è stato interamente sviluppato in Brasile dal team globale di Stellantis in collaborazione con un’azienda tecnologica brasiliana, specializzata nella acquisizione dei dati e delle apparecchiature di prova.

Stellantis ha annunciato l’apertura del Dummies Certification Lab a Betim

Il nuovo spazio ha l’importante ruolo di eseguire test su ogni parte del manichino, o manichino antropomorfo (ATD), per garantire l’accuratezza e la coerenza dei risultati nei crash test e in altre simulazioni di impatto in conformità con gli standard globali per i test di sicurezza dei veicoli. che garantisce idoneità e affidabilità al processo.

“Il manichino è un simulatore delle strutture del corpo umano e svolge un ruolo essenziale nei nostri crash test. Con una media di 50 sensori posizionati strategicamente su ciascun manichino, siamo stati in grado di replicare accuratamente le risposte del corpo umano in diverse situazioni di incidente. Inoltre, i diversi tipi di manichini, basati su statistiche globali e caratteristiche biometriche, consentono di simulare una varietà di tipi di corporatura ed età, garantendo che i veicoli siano testati per la sicurezza di tutti”, spiega Márcio Tonani, Vice Presidente Senior dei Centri Stellantis Engineering Technicians per il Sud America.

Il Dummies Laboratory (ATD) è stato sviluppato per fornire certificazioni per i manichini da applicare nei crash test di più alto livello nella regione. Stellantis segue i protocolli più moderni soddisfacendo tutti i requisiti globali, eseguendo test di impatto e movimento, testando ogni sensore in modo specifico e individuale, che deve soddisfare il cosiddetto “corridoio di prestazione” per ciascun componente. Ogni Manichino viene sottoposto ad una nuova certificazione entro un intervallo massimo di cinque Crash Test.

“Prima del laboratorio, il processo di certificazione dei manichini era legato all’invio dei ‘manichini’ a laboratori negli Stati Uniti o in Europa (Francia e Italia). Con il nuovo Dummies Certification Laboratory, Stellantis rafforza la sua presenza in Sud America e la sua capacità di soddisfare i requisiti normativi globali senza dipendere da risorse esterne, potendo certificare e testare tutte le volte necessarie, garantendo agilità e autonomia”, sottolinea Tonani.

Il Safety Center è oggi il più moderno centro di crash test di Stellantis e l’impegno dell’azienda in Sud America. Lo spazio mira a garantire le certificazioni legali e necessarie in tutti i progetti sviluppati e applicati ai marchi Stellantis per fornire ai clienti prodotti con le massime prestazioni in termini di sicurezza del veicolo.

Con un’area di 7.600 m² e una pista di 130 metri, con la capacità di effettuare prove di impatto fino a 4 tonnellate, il Safety Center è stato sviluppato per effettuare prove di impatto frontale, posteriore e laterale contro barriere rigide e deformabili, con test standard internazionali, che coprono tutte le approvazioni e i test da parte di agenzie non governative indipendenti. Inoltre, i test fisici effettuati in loco, simulando le più diverse situazioni, valutano la struttura della vettura nonché i sistemi di ritenuta (cinture di sicurezza e airbag).

“Con la presentazione del Laboratorio di Certificazione Dummies, Stellantis riafferma il proprio impegno a investire costantemente nella sicurezza dei veicoli nella regione e ad affermarsi come riferimento, offrendo prodotti che garantiscono sicurezza e protezione ai propri clienti. Il laboratorio non rappresenta solo un traguardo tecnologico, ma simboleggia anche l’impegno dell’azienda nel proteggere ciò che è più importante: la vita degli occupanti dei suoi veicoli”, afferma il vicepresidente del Tech Center di Stellantis in Sud America.