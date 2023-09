Stellantis: nel 2023 leader nelle vendite di veicoli elettrificati in Spagna

Un veicolo elettrificato su cinque venduti in Spagna appartiene a uno dei marchi Stellantis. Una percentuale di mercato che dà un’idea della leadership del Gruppo in questa tecnologia, fondamentale nella transizione ecologica delle nostre società verso la mobilità sostenibile. Il Gruppo attualmente vende veicoli di tutti i tipi e dimensioni in Spagna, dai SUV urbani compatti, alle berline, 4×4 o supercar per soddisfare le diverse esigenze dei clienti.

Con 16.507 immatricolazioni accumulate e una quota del 21,3%, Stellantis guida il mercato spagnolo dei veicoli elettrificati

Stellantis ha chiuso il mese di agosto con 16.507 immatricolazioni di veicoli elettrificati in Spagna, pari ad una quota di mercato del 21,3 per cento accumulata nei primi otto mesi dell’anno. Il Gruppo automobilistico guidato da Carlos Tavares ha sviluppato una gamma di veicoli ibridi plug-in che si distinguono per offrire elevate prestazioni e, in alcuni modelli come la DS 7 E-TENSE 4×4, Alfa Romeo Tonale Plug-In Hybrid o la gamma Jeep 4xe, tutti trazione integrale per affrontare l’offroad su tutti i tipi di terreno. In totale, Stellantis ha raggiunto finora quest’anno 8.306 immatricolazioni di auto con questo tipo di catena di trazione, il 20,5 per cento del totale.

Stellantis ha due modelli nella top 10 di questo mercato: la Peugeot 3008, terza con 1.761 immatricolazioni totali, e la Citroën C5 Aircross, sesta con 1.253. Anche nel mercato dei veicoli elettrici Stellantis è in testa, con 8.201 immatricolazioni tra gennaio e agosto (il 22,2 per cento del mercato). La Spagna ha un peso essenziale nella politica di elettrificazione di Stellantis. I suoi tre stabilimenti di produzione in Spagna producono in serie autovetture elettriche e veicoli commerciali.

Così, Saragozza è la città natale della Opel Corsa-e, Vigo produce la Peugeot e-2008 e la Peugeot e-Rifter, e-Partner, Citroënë-Berlingo, Opel Combo-e e Fiat E-Doblò. Madrid, dal canto suo, produce anche le alternative “a emissioni zero” per la Citroën C4 e la Citroën C4 X. In questo mercato, due modelli Stellantis sono entrati nella top 10, la Fiat 500, che è quarta con 1.324 unità immatricolate, e la Citroën, ë-C4, prodotta a Madrid, in sesta posizione con 972 immatricolazioni.