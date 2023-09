Ferrari 499P: una formula di successo tra elettronica all’avanguardia e massima affidabilità

Per quanto riguarda la tecnologia al servizio delle competizioni, la Ferrari 499P è un punto di riferimento indiscutibile. Sviluppata per correre nel FIA World Endurance Championship (WEC), l’hypercar del cavallino rampante è un concentrato di innovazione grazie a un sofisticato impianto elettronico.

Si contano oltre 300 sensori, assieme a cablaggi di alta qualità e a centraline di controllo avanzate, che gestiscono funzionalità essenziali. Questi componenti non solo regolano la potenza della vettura ma garantiscono anche l’affidabilità, un elemento cruciale per aspirare alla vittoria nelle competizioni.

Ferrari 499P: vanta un sofisticato impianto elettronico

Bénédicte Prioul, esperta in Elettronica e Controlli di Endurance Race Cars, spiega come l’integrazione di questi elementi elettronici abbia richiesto un lavoro accurato e progressivo. Inizialmente, il primo software della centralina di controllo è stato lanciato nel maggio 2021. Il passo successivo è stato lo sviluppo dei cablaggi e dei sensori, che hanno portato alla creazione di un sistema elettronico performante e pronto per le competizioni entro due anni.

Quando parliamo di affidabilità della 499P, stiamo parlando di un rigoroso lavoro di progettazione e test, gestito da Davide Piccinini – manager di Vehicle Engineering di Endurance Race Cars. Il processo ha incluso analisi FMEA per valutare eventuali punti deboli nella meccanica, nel telaio e, ovviamente, nella parte elettronica della vettura.

Leggi anche: Ferrari 296 GT3 e 499P protagoniste al GP d’Italia di Formula 1

Una tale metodologia mira a garantire la massima affidabilità in pista, avendo superato numerosi test di validazione che hanno percorso un gran numero di chilometri.

I piloti hanno avuto un ruolo molto importante

Giuliano Salvi – manager di Race & Testing di Endurance Race Cars – e i piloti della squadra – come Miguel Molina, Antonio Fuoco e Nicklas Nielsen – sottolineano l’importanza delle funzioni automatiche e dei sistemi di ripristino gestiti direttamente dal volante. Queste funzioni sono cruciali in situazioni d’emergenza, permettendo ai piloti di risolvere problemi senza perdere tempo prezioso in pit-lane.

Al termine di ogni competizione, ogni dettaglio viene esaminato meticolosamente nel quartier generale di Ferrari. Le anomalie sono categorizzate in ordine di priorità e segnalate per future migliorie. Questo metodo consente al produttore modenese di affinare costantemente la Ferrari 499P, assicurando che la vettura resti sempre all’avanguardia nelle gare future.