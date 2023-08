John Elkann si dimette dalla presidenza della Giovanni Agnelli Bv

John Elkann, il presidente e amministratore delegato di Exor, la holding che controlla Stellantis, Ferrari, Juventus e altre società, ha deciso di lasciare la presidenza della Giovanni Agnelli Bv, la società olandese che detiene il 52 per cento di Exor e che rappresenta l’azionariato familiare dei discendenti del fondatore della Fiat.

Giovanni Agnelli BV: John Elkann non è più presidente

La notizia è stata resa nota in occasione dell’annuncio dell’acquisizione da parte di Exor del 15% di Philips, il colosso olandese dell’elettronica e della sanità. Secondo quanto riportato da alcuni media, la decisione di John Elkann sarebbe motivata dalla volontà di concentrarsi sui ruoli operativi all’interno di Exor e delle sue partecipate.

Al posto di John Elkann, alla presidenza della Giovanni Agnelli Bv è stato nominato Jeroen Preller, un avvocato olandese e partner dello studio legale NautaDutilh, che ha assistito Exor in diverse operazioni. Preller è una figura esterna alla famiglia Agnelli e non ha alcun legame con le attività industriali e finanziarie del gruppo.

Nel consiglio di amministrazione della Giovanni Agnelli Bv restano sei membri appartenenti ai tre rami della famiglia: Andrea Agnelli, Nicolò Camerana, Benedetto Della Chiesa, Luca Ferrero Ventimiglia, Filippo Scognamiglio e Alexandre Von Furstenberg. Oltre a Elkann, hanno lasciato il board anche Alessandro Nasi e Tiberto Brandolini D’Adda.

La Giovanni Agnelli Bv è una società privata costituita nel 2004 con lo scopo di mantenere l’unità e la continuità nella partecipazione in Exor, la holding nata nel 2009 dalla fusione tra Ifi e Ifil, le due società che facevano capo alla famiglia Agnelli. La società ha sede in Olanda e ha un capitale sociale di 10 milioni di euro. L’azionista più rilevante della Giovanni Agnelli Bv è la società Dicembre, presieduta da John Elkann, che possiede circa il 38 per cento delle azioni. Seguono gli eredi di Maria Sole Agnelli (12,32 per cento), quelli di Umberto Agnelli (11,85 per cento) e gli altri esponenti della famiglia. Ogni anno la Giovanni Agnelli Bv riceve circa 100 milioni di euro di dividendi da Exor.

La decisione di John Elkann di lasciare la presidenza della Giovanni Agnelli Bv non cambia i rapporti di forza all’interno del gruppo Exor, dove Elkann rimane il principale azionista e il responsabile delle strategie. Tuttavia, la scelta segna una svolta nella governance della società che rappresenta l’eredità storica della famiglia Agnelli.