Stellantis conclude un accordo con AGI per supportare l’elettrificazione delle concessionarie

Stellantis annuncia un importante accordo con AGI. Si tratta di un’azienda che opera da oltre 50 anni e aiuta i marchi più riconoscibili a costruire, rinnovare e mantenere le loro sedi fisiche nel migliore dei modi. Il gruppo automobilistico di Carlos Tavares e la sua rete di concessionari negli Stati Uniti si stanno dirigendo verso un futuro elettrificato. Lavorando con i suoi oltre 2.600 concessionari, l’azienda si concentra sulla transizione alla vendita e all’assistenza di veicoli elettrici. L’aggiunta delle capacità di ingegneria elettrica, gestione dei progetti, fabbricazione e manutenzione di AGI fornirà un’ulteriore risorsa significativa per i concessionari per contribuire ad accelerare la loro preparazione ai veicoli elettrici (EV). La mossa aggiunge AGI all’elenco statunitense di Stellantis di partner per infrastrutture e formazione per veicoli elettrici, tra cui Future Energy e Vehya.

Negli USA Stellantis annuncia importante accordo con AGI per i suoi concessionari

“Mentre acceleriamo la spinta verso i veicoli elettrici, Stellantis è in piena fase di esecuzione con una strategia di elettrificazione progettata specificamente per soddisfare le esigenze della nostra rete di concessionari”, ha affermato il responsabile delle vendite statunitense Jeff Kommor. “Stiamo lavorando in stretta collaborazione con il nostro consiglio nazionale dei concessionari per sviluppare e supportare i loro piani a lungo termine durante questa transizione che cambia il settore. Dalle operazioni aziendali e gestione delle scorte ai centri di assistenza e alla cultura dei dipendenti, il nostro obiettivo è lavorare direttamente con i nostri concessionari per prepararsi al meglio, avere successo e affrontare qualsiasi sfida che potrebbero dover affrontare mentre l’industria automobilistica continua a muoversi verso l’elettrificazione”.

“Stellantis riconosce l’importanza della preparazione dei concessionari EV e dell’esperienza del cliente, sia a livello di concessionaria che come OEM leader a livello globale. Con la spinta verso l’elettrificazione, disporre delle giuste apparecchiature di alimentazione per veicoli elettrici (EVSE) per la ricarica, installate nella posizione ottimale e con tempi di attività continui e in condizioni di funzionamento pulite e adeguate, è fondamentale per offrire questa esperienza complessiva”, ha affermato Dave Clower, SVP e Direttore Generale della Divisione Illuminazione e Manutenzione Elettrica dell’AGI. “AGI aiuta i nostri clienti a sviluppare capacità di ricarica per veicoli elettrici da quasi un decennio e, essendo uno dei principali fornitori di veicoli elettrici a livello nazionale, siamo entusiasti di espandere il nostro rapporto con i concessionari Stellantis come fornitore approvato di soluzioni di ricarica per veicoli elettrici chiavi in ​​mano.”

Stellantis ha presentato il suo audace piano strategico per il prossimo decennio, Dare Forward 2030 , che porterà i dipendenti di Stellantis a non essere secondi a nessuno nella creazione di valore per tutti gli stakeholder. Stellantis si è impegnata a diventare leader del settore nella lotta contro il cambiamento climatico, raggiungendo zero emissioni nette di carbonio entro il 2038. Nell’ambito di tale leadership, l’azienda prevede di offrire più di 25 BEV entro il 2030. Stellantis è una delle sette case automobilistiche leader a livello mondiale, tra cui BMW Group, General Motors, Honda, Hyundai, Kia e Mercedes-Benz Group, creando una joint venture per accelerare la transizione ai veicoli elettrici in Nord America rendendo la ricarica dei veicoli elettrici più conveniente, accessibile e affidabile