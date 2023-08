Stellantis leader di mercato in Francia a luglio

Anche a luglio Stellantis France ha continuato a crescere con un primo posto consolidato nel mercato automobilistico (PC + LCV) nel mese e una quota di mercato del 28,7 per cento (31,05 per cento cumulativamente per 7 mesi). “Da diversi mesi Stellantis è all’attacco per supportare tutti i suoi clienti verso la mobilità elettrica, siano essi privati ​​o professionisti. Il mese di luglio 2023 mostra un forte slancio per i nostri marchi nel mercato dei veicoli commerciali leggeri con una crescita del 38 per cento e una quota di mercato del 40,9 per cento, risultato della mobilitazione dei nostri team e delle nostre reti. L’arrivo di nuovi prodotti e nuove offerte elettrificate ci consentirà di accelerare dall’inizio dell’anno scolastico”, ha afferma Christophe Musy, direttore della divisione francese del gruppo automobilistico.

Stellantis è leader di mercato in Francia anche a luglio 2023

A luglio Stellantis ha visto aumentare le vendite PC+VCL dell’1,9 per cemto, consolidando al contempo la leadership nel mercato PC+VCL con una quota di mercato del 28,7 per cento nel mese e del 31,1 per cento complessivo, nonostante i vincoli logistici ancora presenti, anche se in miglioramento. Il mese di luglio ha inoltre permesso a Stellantis di allargare il gap sui brand premium. DS Automobiles sta crescendo più velocemente del mercato globale combinato, DS 7 Plug-in Hybrid e DS 4 Plug-in Hybrid sono rispettivamente numero 1 e 2 nel mercato premium. Alfa Romeo, nel frattempo, ha visto raddoppiare le sue vendite.

Stellantis inoltre mantiene la sua posizione di leader indiscusso nel mercato dei veicoli commerciali leggeri. A luglio e in totale, la società ha registrato una quota di mercato del 40,9 per cento, con una fortissima crescita a luglio del +38 per cento. In un mercato dinamico, i marchi Citroën, Peugeot e Opel hanno quindi registrato una crescita molto buona a luglio, rispettivamente +43,75 per cento, +48,3 per cento e +87,9 per cento, con quote di mercato in aumento. Nel mese o cumulativamente, Stellantis è il numero 1 in termini di vendite di modelli elettrici, con un aumento del 35 per cento dei volumi PC+LCV dall’inizio dell’anno. Peugeot e208 e Fiat 500e sono nella top 5 dei BEV più venduti (a luglio e combinata PC + LCV).

Con un’offerta BEV completa per la sua gamma LCV, Stellantis conferma la sua posizione di leader in questo mercato con il 52,2 per cento di penetrazione nel mese e il 47 per cento cumulativamente (VUL BEV). Peugeot si è posizionata ancora una volta come marchio leader di LCV BEV nel mese con una quota di mercato del 37 per cento grazie a e208, ePartner ed eExpert, 3 modelli nella top 5.