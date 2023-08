Stellantis raggiunge un nuovo storico traguardo a Saltillo

Lo stabilimento Stellantis di Saltillo nella regione di Coahuila in Messico ha celebrato uno storico traguardo. Nei giorni scorsi infatti nella fabbrica è stato prodotto il 5 milionesimo Ram 2500 Power Wagon. Il modello numero 5 milioni è un Ram 2500 Power Wagon con motore V8 HEMI da 6,4 litri, Heavy Duty, colore Hydro Blue. Per celebrare questo traguardo si è tenuto un evento per dipendenti, dirigenti e rappresentanti del sindacato di Stellantis Messico.

Stellantis: a Saltillo prodotto il Ram 2500 Power Wagon numero 5 milioni

“Questo risultato è possibile solo grazie alla presenza di manodopera qualificata e un grande impegno da parte di tutti coloro che lavorano qui, sono essenziali per continuare a brillare come abbiamo fatto fino ad ora”, ha affermato Carlos Rivera, Vice President of Manufacturing di Stellantis Mexico.

Lo stabilimento di assemblaggio di Saltillo è entrato in funzione nel 1995. Oggi più di 4.000 dipendenti assemblano i modelli Ram 1500 Classic e Heavy Duty (2500, 3500, 4000, 4500 e 5500). La flessibilità dell’impianto permette di produrre più di 100 versioni. I pick-up di questo impianto vengono esportati in 45 paesi. Il Messico si conferma un paese importante per il gruppo automobilistico guidato dal CEO Carlos Tavares. Ricordiamo che questa non è la prima volta che in uno degli stabilimenti messicani del produttore si festeggia un traguardo importante.

Ad esempio nella fabbrica di motori che si trova sempre a Saltillo tempo fa si è festeggiata anche la produzione del 6 milionesimo motore Pentastar fabbricato in quello stabilimento. In Messico in futuro si dice che possa essere trasferita la produzione della nuova Jeep Cherokee che fino a pochi mesi fa veniva prodotta nello stabilimento Stellantis di Belvidere negli Stati Uniti che al momento ha sospeso la sua produzione in maniera definitiva. Vedremo dunque che novità arriveranno da quel paese per il gruppo automobilistico nel corso delle prossime settimane.