Alfa Romeo F12: il furgone del 1973 potrebbe valere oltre 120 mila euro

Il furgone Alfa Romeo F12 del 1973 è la prova che la casa automobilistica milanese non ha prodotto solo vetture sportive. L’unità mostrata nell’immagine è stata utilizzata come veicolo di supporto per il team motociclistico Moto Villa negli anni ’70 e verrà messa all’asta a Pebble Beach. Per la stragrande maggioranza delle persone, Alfa Romeo è conosciuta per le sue auto sportive come la Duetto, la Giulia o altri modelli classici. Tuttavia, l’azienda italiana ha prodotto in passato altre tipologie di veicoli, tra cui anche veicoli commerciali leggeri della linea Autotutto.

All’asta il furgone Alfa Romeo F12 del 1973

Il veicolo mostrato nell’immagine è del 1973. All’inizio della sua carriera era in servizio come veicolo di supporto per la scuderia motociclistica Moto Villa, che dominò la classe 250 cc negli anni ’70, avendo vinto il titolo nel campionato italiano nel 1975, 1976 e 1977. Quando il suo utilizzo venne meno, il veicolo rimase in deposito fino al 2016, quando fu acquisito da Ed Seymour, noto specialista nel restauro di veicoli dello storico marchio milanese. Alfa Romeo F12 è stata riportata al suo stato originale ed è entrata a far parte della famosa collezione della California meridionale.

Il veicolo è ora decorato con la livrea Autodelta, che è un riferimento al leggendario reparto corse dell’Alfa Romeo. Creato nel 1961, è stato responsabile dello sviluppo dei veicoli più leggendari del marchio, come il T33/3 che è stato presentato nella Targa Florio del 1971. Riportata allo stato originale, Alfa Romeo F12 è dotata di un motore a quattro cilindri da 1290 cc con doppio albero a camme e carburatore Solex che sviluppa 53 cv. Segnaliamo anche che il vano di carico ospita un motore da 1,3 litri serie 750 del 1958 a scopo espositivo. Questo furgone sarà messo all’asta di Pebble Beach nel fine settimana del 18 e 19 agosto da Gooding & Company, con un valore stimato tra i 100.000 e i 130.000 dollari.