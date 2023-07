Stellantis e altre sei case automobilistiche insieme per creare una grande rete di ricarica rapida in Nord America

Per accelerare la transizione verso il futuro completamente elettrico in Nord America, sette delle principali case automobilistiche mondiali: BMW Group, General Motors, Honda, Hyundai, Kia, Mercedes-Benz Group, Stellantis, si riuniranno in una joint venture. Insieme si sono posti l’obiettivo di rendere la ricarica dei veicoli elettrici più conveniente e affidabile. La joint venture prevede lo sviluppo di una nuova rete di ricarica rapida con almeno 30.000 punti di ricarica per rendere la guida senza emissioni ancora più attraente per milioni di clienti.

BMW Group, General Motors, Honda, Hyundai, Kia Mercedes-Benz Group, Stellantis insieme per la ricarica rapida in Nord America

Con diverse generazioni di tecnologie che investono nella ricarica pubblica a livello federale e statale negli Stati Uniti, la joint venture a cui partecipa anche Stellantis utilizzerà fondi pubblici e privati ​​per accelerare l’installazione di stazioni di ricarica ad alte prestazioni per i clienti. Le nuove stazioni di ricarica saranno accessibili ai veicoli elettrici a batteria di tutte le case automobilistiche che utilizzano connettori CCS (Combined Charging System) o NACS (North American Charging Standard). Si prevede che soddisfino o superino i requisiti del programma statunitense National Electric Vehicle Infrastructure (NEVI). L’obiettivo è costruire la rete leader di stazioni di ricarica rapida affidabili in Nord America. La joint venture dovrebbe essere costituita entro la fine dell’anno, subordinatamente alle necessarie condizioni di chiusura e all’ottenimento delle opportune approvazioni regolamentari.

Le prime stazioni di ricarica dovrebbero essere aperte negli Stati Uniti nell’estate del 2024 e in Canada in un secondo momento. Ogni sede sarà dotata di diversi potenti punti di ricarica rapida CC per facilitare ai clienti la ricarica flessibile nei viaggi a lunga distanza. In linea con le strategie di sostenibilità delle sette case automobilistiche tra cui Stellantis, la joint venture intende alimentare la rete di ricarica con il 100% di energia rinnovabile.

La nuova rete di ricarica rapida mira a migliorare in modo significativo l’esperienza di ricarica e promuovere l’accettazione dei veicoli elettrici. La qualità, l’affidabilità e le risorse di sette delle principali case automobilistiche del mondo tra cui Stellantis consentono di offrire ai clienti un’esperienza di ricarica integrata e di prima classe basata su energia rinnovabile. Le stazioni di ricarica, con particolare attenzione al comfort e alla facilità d’uso, saranno allestite in luoghi facilmente accessibili e, se possibile, dovrebbero offrire servizi come servizi igienici, ristoranti e negozi al dettaglio – nelle immediate vicinanze o nello stesso edificio complesso.

Una selezione di stazioni di punta sarà aggiornata con servizi aggiuntivi per un’esperienza di ricarica premium per fornire un assaggio del futuro della ricarica. Al fine di offrire opzioni di ricarica ovunque un gran numero di persone viva, lavori e viaggi, le stazioni di ricarica saranno inizialmente previste nelle aree urbane e lungo le principali autostrade, compresi i corridoi di collegamento e i percorsi turistici. Le funzioni e i servizi della rete dovrabno essere perfettamente integrati con le offerte di bordo e basate su app delle case automobilistiche partecipanti, che consentono, tra le altre cose, prenotazioni, pianificazione intelligente del percorso e navigazione, applicazioni di pagamento, gestione trasparente dell’energia e altro ancora. Inoltre, la rete utilizzerà il servizio Plug & Charge per migliorare ulteriormente l’esperienza del cliente.

Con la crescente introduzione sul mercato di veicoli elettrici e la crescente accettazione da parte dei consumatori, sta crescendo anche la domanda di stazioni di ricarica pubbliche veloci e affidabili. Secondo il Dipartimento dell’Energia degli Stati Uniti, a luglio 2023 c’erano circa 32.000 stazioni di ricarica rapida CC accessibili al pubblico negli Stati Uniti, che possono essere utilizzate da 2,3 milioni di veicoli elettrici. Ciò corrisponde a un rapporto di 72 veicoli per stazione di ricarica. Il NREL (National Renewable Energy Laboratory) stima che saranno necessarie 182.000 stazioni di ricarica rapida DC per alimentare i 30-42 milioni di veicoli elettrici previsti sulle strade entro il 2030.

Con le vendite di veicoli elettrici che dovrebbero rappresentare oltre il 50 per cento delle vendite totali negli Stati Uniti entro il 2030, continua a crescere anche l’importanza di costruire un’infrastruttura di ricarica affidabile per un’adozione diffusa dei veicoli elettrici. La creazione di una rete di ricarica di livello mondiale assicura che l’infrastruttura dei veicoli elettrici supporti le vendite attuali e previste e promuova l’adozione dei veicoli elettrici.