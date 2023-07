Stellantis richiama un altro suo modello per rischio incendio

Per la terza volta dal 2020, il gruppo Stellantis ha annunciato un richiamo dei suoi minivan Chrysler Pacifica Hybrid a causa di un aumentato rischio di incendio. Questa volta la causa del richiamo è un tubo del carburante che perde. La campagna di richiamo riguarda 967 veicoli del 2023 venduti nel mercato nordamericano.

Stellantis è venuta a conoscenza del problema per la prima volta nel marzo di quest’anno, dopodiché il suo Technical Safety Compliance Office ha avviato un’indagine per determinare la causa del problema. Gli esperti hanno studiato le perdite del tubo del carburante, la storia del veicolo e i registri dei fornitori e hanno scoperto che in alcuni casi il tubo potrebbe non essere stato installato correttamente.

Questo errore di fabbricazione può causare perdite di carburante nel vano motore. Se viene a contatto con una superficie calda, non si può escludere il rischio di incendio che, a sua volta, può comportare un aumento del rischio di lesioni per gli occupanti della macchina. Per fortuna, Stellantis afferma di non essere ancora a conoscenza di alcun caso o infortunio legato a questo problema. Tuttavia, la casa automobilistica ha ricevuto due richieste di garanzia relative a questo difetto.

Come parte di questo richiamo, Stellantis inizierà a contattare i proprietari di auto l’8 settembre. Verrà chiesto loro di portare il loro minivan al concessionario più vicino dove verrà controllato il tubo del carburante. La casa automobilistica prevede che solo l’1 per cento circa delle auto richiamate abbia un vero problema. Tutti i lavori saranno eseguiti gratuitamente.Vi aggiorneremo naturalmente nel caso in cui vi saranno ulteriori novità a proposito di questo richiamo che comunque riguarda solo veicoli venduti da Stellantis in Nord America.