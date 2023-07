Stellantis registra una fronte crescita nel primo semestre del 2023

Nel mondo dell’auto, Stellantis continua a raggiungere traguardi importanti, con record di ricavi netti, risultati operativi corretti e profitti netti. Questo mentre si impegna attivamente per una transizione efficiente verso la produzione di veicoli elettrici e orientata al software nei suoi 14 prestigiosi brand.

Anche in un ambiente commerciale impegnativo, il gruppo automobilistico italo-francese ha attuato con successo il piano Dare Forward 2030, lavorando strategicamente su tre principi fondamentali: Responsabilità Sociale, Innovazione tecnologica e Creazione di valore.

Ram ProMaster EV, il teaser

Stellantis: prosegue l’ascesa del gruppo grazie ai suoi 14 brand

Come riportato nel Bilancio di Responsabilità Sociale d’Impresa 2022, il gruppo automobilistico prevede di azzerare le emissioni nette di carbonio entro il 2038. Ciò comprende una riduzione significativa delle emissioni totali e l’attuazione del programma grEEn-campus, che punta a trasformare i luoghi di lavoro in spazi a emissioni zero. L’impegno per la decarbonizzazione comprende inoltre accordi con Symbio e Galloo.

L’elettrificazione della gamma di Stellantis prosegue a ritmo sostenuto, con vendite globali di veicoli elettrici e a emissioni basse in aumento rispetto al 2022. Il portfolio del gruppo include già 25 BEV, con ulteriori 23 lanci previsti entro il 2024.

Si segnala anche il lancio della STLA Medium, la prima piattaforma globale BEV-by-design per veicoli di segmento C e D. Recentemente è stata annunciata anche una seconda gigafactory negli Stati Uniti in collaborazione con Samsung SDI.

Il colosso ha ottimizzato la struttura per i servizi di finanziamento e leasing in Europa, semplificando e migliorando le sue capacità con le nuove organizzazioni Stellantis Financial Services e Leasys. Ha inoltre potenziato la sua attività negli USA con un portafoglio di credito di circa 4 miliardi di euro al 30 giugno 2023 e un obiettivo di 9 miliardi di euro entro la fine del 2024.

Stellantis è leader nel mercato dei veicoli commerciali in Europa e Sud America e sta per presentare il nuovo Ram ProMaster EV, il primo furgone BEV prodotto per il mercato nordamericano.

Per soddisfare le esigenze dei clienti di veicoli elettrici, il gruppo italo-francese ha lanciato Free2Move Charge, un ecosistema di ricarica e gestione dell’energia. Free2Move ha ampliato la sua offerta di mobilità flessibile e domina il mercato del car sharing in Europa.

Le dichiarazioni di Carlos Tavares

Infine, il CEO Carlos Tavares ha detto che l’eccezionale performance nel primo semestre di quest’anno supporta la sostenibilità a lungo termine e la capacità di realizzare gli ambiziosi obiettivi del piano Dare Forward 2030.

Occorrono uno sforzo unitario e una mentalità aperta da parte di tutte le persone per affrontare il percorso di trasformazione senza compromessi e proteggere al contempo l’azienda dalle sfide esterne.

Il dirigente ha espresso la sua gratitudine a tutti i dipendenti ed è orgoglioso di poter dire che i team stanno operando con successo sotto molteplici aspetti. Sono ben posizionati per la parte restante del 2023 e oltre.