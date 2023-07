Stellantis: negli Stati Uniti sorgerà la seconda gigafactory con Samsung SDI

Stellantis, insieme a Samsung SDI, ha reso noto oggi l’accordo per un protocollo d’intesa, avente come scopo la realizzazione del secondo impianto di produzione di batterie negli USA. Questo progetto rientra nel quadro dell’attività congiunta tramite la joint-venture StarPlus Energy. Prevista per il 2027, l’inaugurazione di questa struttura mira ad un iniziale output annuale di 34 GWh.

Nel maggio 2022, il gruppo italo-francese e il produttore sudcoreano si erano già impegnati a costruire un primo impianto di produzione di batterie a Kokomo, nell’Indiana (Stati Uniti). Con una produzione annuale prevista di 33 GWh, l’avvio di questo sito, previsto per il primo trimestre 2025, supererà l’obiettivo iniziale di 23 GWh.

Stellantis: annunciato il secondo impianto di produzione di batterie negli USA

Carlos Tavares, CEO di Stellantis, ha affermato che, con questa nuova gigafactory, si avvicinano al loro ambizioso traguardo di mettere sul mercato nordamericano almeno 25 nuovi veicoli elettrici a batteria entro la fine del decennio.

Grazie alla collaborazione con Samsung SDI, il colosso sta ampliando la sua capacità produttiva negli States e procedendo verso il suo obiettivo di eliminare completamente le sue emissioni di carbonio entro il 2038.

Yoon-ho Choi, presidente e CEO di Samsung SDI, ha invece dichiarato che, con la costituzione della joint-venture con Stellantis lo scorso anno, hanno creato un solido punto di partenza per consolidare la loro presenza in Nord America.

Questo secondo stabilimento permetterà di intensificare il loro sviluppo nel mercato statunitense, aiutando Stellantis a promuovere la transizione verso l’energia elettrica negli Stati Uniti e garantendo prodotti di massima sicurezza e qualità.

Il luogo in cui sorgerà la nuova fabbrica non è stato ancora rivelato

L’ubicazione del nuovo stabilimento è attualmente in fase di valutazione e verranno forniti ulteriori dettagli a tempo debito.

Nel piano strategico Dare Forward 2030, il gruppo automobilistico italo-francese vuole ottenere, entro il 2030, il 100% delle vendite con veicoli elettrici a batteria in Europa e il 50% con auto e veicoli commerciali leggeri elettrici negli Stati Uniti.

Per raggiungere questi obiettivi di vendita, Stellantis si sta garantendo circa 400 GWh di capacità di batterie. L’azienda aspira a diventare un’impresa a zero emissioni di carbonio in tutti gli ambiti entro il 2038, compensando una percentuale a una cifra delle emissioni residue.