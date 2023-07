Alfa Romeo: Imparato anticipa come saranno gli interni delle future auto

Alfa Romeo nei prossimi anni lancerà numerosi nuovi modelli. Si partirà nel 2024 con un SUV compatto ancora senza nome che sarà prodotto in Polonia e sarà la nuova entry level del marchio. Si proseguirà nel 2025 con l’erede di Giulia e nel 2026 con la nuova Stelvio. Poi nel 2027 sarà la volta di una nuova ammiraglia a cui seguiranno altre auto, una per ogni anno fino al 2030. A proposito delle future auto della casa automobilistica del Biscione, registriamo alcune interessanti dichiarazioni da parte del numero uno dello storico marchio milanese, il CEO francese Jean-Philippe Imparato.

Imparato parla degli interni delle future auto di Alfa Romeo che saranno ancora incentrati sul guidatore e non sulla tecnologia

Parlando ai microfoni di Autocar, Imparato ha anticipato qualcosa relativo alle future auto di Alfa Romeo. Il boss della casa italiana ha dichiarato che in futuro gli interni delle auto del brand premium di Stellantis saranno ovviamente più tecnologici di quelli attuali ma che non ci sarà da questo punto di vista una vera e propria rivoluzione. Questo in quanto secondo degli studi effettuati parlando con i propri clienti, questi non desiderano avere troppa tecnologia a bordo.

Dunque Imparato ha detto chiaramente che in futuro gli interni delle nuove auto di Alfa Romeo saranno incentrati sempre sul guidatore. Questo significa che non ci saranno schermi lunghi 1 metro o troppo tecnologie che spesso sono giudicate inutili. Ci sarà ovviamente uno schermo più grande rispetto ai modelli attuali le cui dimensioni varieranno a seconda del modello e ci saranno ovviamente a disposizione di chi guida tutte le informazioni utili che possono agevolare e rendere ancora più piacevole l’esperienza di guida di chi si mette al volante di una Alfa Romeo. Si eviteranno però tutte quelle tecnologie che alla fine sono da considerare inutili o comunque futili.

Inoltre questa ricerca ha evidenziato che i clienti della casa automobilistica milanese amano il cosiddetto cannocchiale che dunque continuerà a far parte degli interni delle auto del Biscione anche in futuro. Ovviamente Imparato ha precisato che questo non significa rinunciare alla tecnologia. Basta solo pensare che sarà proprio un’auto di Alfa Romeo nel 2025 ad adottare la nuova piattaforma tecnologia avanzatissima di Stellantis denominata STLA Brain.

Quanto ai sistemi di assistenza alla guida e di guida semi autonoma, Imparato ha detto che ci saranno ma che verrà fatta una selezione in modo da mettere a disposizione dei suoi clienti solo quelle che veramente possono avere un qualche utilità senza influenzare il piacere di guida che rimane una delle principali caratteristiche delle auto di Alfa Romeo anche per quanto concerne il futuro. “Il nostro compito non è quello di offrire tutti i sistemi di mantenimento della corsia, comodità e prevenzione degli incidenti che possiamo, solo perché i nostri concorrenti li hanno. Dobbiamo essere selettivi”.

Alfa Romeo Tonale Ti interni

Vedremo dunque quali altre novità emergeranno nei prossimi mesi a proposito delle future auto del Biscione che siamo sicuri sapranno sorprendere tutti per le loro caratteristiche di design, di tecnologia, di prestazioni e di lusso.