Spoticar scelto come mobility partner del Bilboa Vertical Summer Tour 2023

Il Bilboa Vertical Summer Tour 2023, il celebre evento estivo itinerante organizzato da Radio Deejay, ha annunciato che Spoticar sarà il suo partner di mobilità. Questo tour vedrà la bellezza dell’estate italiana esplodere nelle spiagge più pittoresche e amate della penisola, offrendo uno spettacolo di sport, musica e divertimento senza pari.

Dal 22 luglio al 20 agosto, otto esclusive tappe attraverseranno sette regioni italiane, dal Veneto alla Sicilia, coprendo tutto il litorale da Adriatico a Tirreno. Nel corso dei 19 giorni di evento, i vari marchi di Stellantis, a cui appartiene Spoticar, avranno l’opportunità di avvicinarsi ai loro clienti attraverso un fine settimana ricco di attività sportive, musicali e divertenti.

Spoticar: il brand di Stellantis sarà protagonista al Bilboa Vertical Summer Tour 2023

L’evento si configura come un’importante occasione per incrementare la notorietà di Spoticar grazie a un corner dedicato e personalizzato che include spazi per il divertimento e l’impegno, pensati per avvicinare il brand a potenziali nuovi clienti.

Roberto Pastore, Marketing Manager di Spoticar Italia, ha detto che hanno deciso di partecipare a un tour così entusiasmante per dare più visibilità a Spoticar e per essere ancora più vicini ai loro clienti.

Sono consapevoli delle difficoltà che possono sorgere nella scelta tra migliaia di auto usate, ma l’obiettivo di Spoticar è guidare i clienti nella selezione della vettura second-hand perfetta per ogni loro esigenza, sia essa elettrica, ibrida, privata o professionale.

Questo impegno segue la recente campagna di comunicazione del brand lanciata nel marzo 2023, con il payoff “auto usate per un nuovo futuro”. Attraverso spot TV, comunicati radiofonici, banner digitali, post sui social media ed e-mail marketing, l’azienda si posiziona come leader europeo nel settore delle auto usate.

La sua vasta gamma di veicoli disponibili online e la sicurezza di un acquisto affidabile evidenziano la qualità del network dei concessionari Spoticar, sottolineando il ruolo chiave che il brand sta svolgendo nel cambiamento e nella transizione energetica.

La flotta di auto selezionata per l’evento

Per il Vertical Tour 2023, Spoticar fornisce una flotta di veicoli, selezionati tra i modelli più iconici di Stellantis, tutti con motori ibridi. Tra questi troviamo Jeep Renegade e Compass, Fiat 500X Cabrio e Tipo SW, Citroën C5 Aircross, Opel Astra e Peugeot 508 SW. Questi veicoli, personalizzati con una grafica dedicata, saranno in mostra all’ingresso del Vertical Village per accogliere tutti i visitatori e gli appassionati dei vari brand.

Lanciato nel 2011, il Bilboa Vertical Summer Tour 2023 celebra quest’anno la sua 11ª edizione, seguendo le orme del Vertical Winter Tour attivo dal 2008. Il Vertical Tour, nelle sue edizioni Summer, Winter e Urban, è un gigantesco villaggio itinerante che porta divertimento e intrattenimento a una community composta da migliaia di persone.

Numerose le attività e gli spettacoli, arricchiti da giochi e quiz con premi estivi in palio. Per un accesso privilegiato ai premi e tutte le informazioni aggiornate sul calendario e le attività, si può fare riferimento all’app dedicata.