Spoticar lancia una nuova promozione a maggio dedicata alle auto usate

Si svolge a maggio la prima campagna promozionale di Spoticar, il marchio di veicoli usati di Stellantis, denominata Spoticar Days, che offre ai clienti uno sconto di 1000 euro su una selezione di vetture.

Nata sulla scia del successo ottenuto dalla campagna di comunicazione lanciata lo scorso marzo, con il pay off “auto usate per un nuovo futuro”, l’offerta sarà disponibile presso i punti vendita della rete Spoticar e sul sito Web ufficiale, dove gli utenti troveranno una sezione in home page e una pagina dedicata.

Spoticar: sconto di 1000 euro a maggio su una selezione di vetture di seconda mano

L’iniziativa prevede una forte presenza nelle radio nazionali e web, con uno spot dedicato. A questo, si aggiungono le creatività ad hoc per l’implementazione dei piani digital, social e CRM e i materiali realizzati per dealer, a supporto delle attività locali.

Oggi, il mercato delle auto usate gioca un ruolo enorme e rivela un trend di crescita importante, che Spoticar ha saputo cogliere, ponendosi sempre più vicino alle reali esigenze dei clienti grazie ad un’offerta multimarca.

Leader in Europa nella vendita dei veicoli usati, con la sua nuova campagna promozionale, il marchio del gruppo automobilistico italo-francese vuole affermare il suo ruolo di protagonista nel cambiamento e nella transizione energetica.

Grazie all’appartenenza a Stellantis che riunisce i marchi Abarth, Fiat, Citroën, Jeep, Opel e Peugeot, la rete di Spoticar è in grado di offrire anche un’ampia scelta di auto ibride ed elettriche di tutti i brand, con un elevato livello di servizi e garanzie.

In Italia propone in vendita circa 13.000 veicoli

In Italia, l’azienda si differenzia sul mercato nell’essere un marchio con una spiccata natura phigital grazie alla sua vetrina online con circa 13.000 veicoli, tra vetture e veicoli commerciali, e alla presenza di oltre 200 concessionarie su tutto il territorio (di cui si prevede un’ulteriore crescita nel 2023).

I concessionari di Spoticar certificano il chilometraggio di ogni singolo veicolo, dopo averlo sottoposto fino a 100 punti di controllo: sicurezza, componenti meccanici, carrozzeria e standard di emissioni. È inoltre possibile effettuare test drive prima della consegna.

Con la formula Soddisfatto o Rimborsato, il brand offre anche la possibilità di rimborsare o sostituire l’auto usata acquistata, entro i 10 giorni lavorativi successivi alla consegna, dopo l’opportuna verifica sulle sue condizioni. Il lavoro di verifica è talmente minuzioso che la garanzia rilasciata può arrivare fino a 48 mesi.

Con questa nuova prospettiva, Spoticar intende cambiare la visione dei clienti e dell’opinione pubblica nei confronti dell’auto usata: l’acquisto di un’auto di seconda mano è una scelta consapevole che consente ai cittadini di ottimizzare le proprie spese e di ridurre l’impatto sull’ambiente, beneficiando delle rassicuranti garanzie fornite dai dealer del brand di Stellantis.