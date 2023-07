Stellantis: da lunedì prossimo cambio epocale

Lunedì prossimo Natalie Knight subentrerà a Richard Palmer nel ruolo di Chief Financial Officer del gruppo Stellantis. Dopo 31 anni, di cui 28 trascorsi in Europa, la nativa di Seattle tornerà negli Stati Uniti per stabilirsi ad Auburn Hills con l’obiettivo di capire come il gruppo automobilistico possa raddoppiare le vendite, mantenere margini a due cifre durante la transizione verso una mobilità tecnologica sostenibile e far crescere l’interesse degli investitori internazionali verso la casa automobilistica. L’ex direttore finanziario della multinazionale olandese Koninklijke Ahold Delhaize ha un’ottima reputazione.

Da lunedì prossimo in Stellantis importante cambio della guardia

Stellantis ha registrato un margine di utile operativo rettificato del 13% nel 2022 con un utile netto di 17,9 miliardi di dollari, in aumento del 26 per cento. Knight e il CEO Carlos Tavares condivideranno i risultati finanziari del primo semestre per il 2023 il 26 luglio. La strategia Dare Forward dell’azienda prevede che aumenti le entrate fino a 327 miliardi di dollari entro il 2030, raggiunga costantemente margini a due cifre e raggiunga zero emissioni nette di carbonio. entro il 2038.

Knight non ha mai lavorato nell’industria automobilistica prima. E non ha paura di dire che ha qualcosa da imparare sul settore e sul passaggio ai veicoli elettrici, anche se ha trascorso il suo tempo negli Stati Uniti alla guida di un SUV Jeep Grand Cherokee. Ha lavorato in sei paesi e sei industrie che vanno dai servizi esteri alle banche ai prodotti chimici con BASF SE al rivenditore di abbigliamento Adidas AG. Dice di aver lavorato per aziende incentrate sul cliente, agili e adattabili. Ha lavorato con strumenti di finanziamento sostenibile.

Knight ha anche lavorato con i sindacati. Gli scioperi in Belgio da parte dei dipendenti di Delhaize questa primavera hanno fatto seguito alla mossa di trasformare le 128 sedi della catena di negozi di alimentari in franchising come parte di una misura pluriennale di riduzione dei costi da 4,4 miliardi di dollari. A maggio, i lavoratori della distribuzione di Albert Heijn hanno negoziato un aumento salariale del 10% dopo uno sciopero di 11 giorni. I contratti di Stellantis con United Auto Workers negli Stati Uniti e Unifor in Canada scadranno a settembre. Vedremo dunque che novità arriveranno per il gruppo automobilistico Carlos Tavares grazie a questa nomina importante. Ricordiamo che il CEO portoghese è alla continua ricerca di risparmi per rendere le auto elettriche meno costose possibili.