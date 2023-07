Stellantis acquisisce Norauto Argentina per crescere nei ricambi e nei servizi multimarca

Stellantis South America ha acquisito una partecipazione del 90 per cento in Norauto Argentina, società specializzata nella vendita di prodotti e servizi per auto, che conta 13 unità nella provincia di Buenos Aires, 360 dipendenti e serve più di 40.000 clienti mensilmente presso i propri punti vendita. In questo modo, il gruppo automobilistico amplia la sua partecipazione nel business post-vendita e servizi per veicoli multimarca in Argentina, in linea con il suo obiettivo di diventare un’azienda di tecnologia per la mobilità, in grado di rispondere alle esigenze più complesse dei suoi consumatori.

Stellantis espande la sua quota di aftermarket e si avvicina ai clienti in linea con i suoi obiettivi delineati nel piano strategico Dare Forward 2030



Gli investimenti nel tradizionale marchio di vendita al dettaglio sono una parte fondamentale del piano strategico a lungo termine #DareForward2030. “Nell’ambito dello sviluppo del suo piano strategico, Stellantis sta ampliando la sua partecipazione nel segmento dei servizi di mobilità. Rafforza così la sua presenza nell’area post-vendita e nella prospettiva di essere in grado di offrire un servizio al cliente in tutte le sue esigenze”, afferma Paulo Solti, Vice President of Parts and Services di Stellantis South America.



La società Norauto è presente in Argentina dal 1998. Le sue 13 unità nella provincia di Buenos Aires sono specializzate nel fornire servizi ai clienti in località vicine ai centri commerciali, con orari convenienti, una formula di servizio gratuito, un’ampia varietà di marchi, interventi con o senza programmazione preventiva e consulenza personalizzata ai clienti. I suoi centri funzionali sono strutturati in due spazi complementari, un negozio e un laboratorio, che offrono tutte le soluzioni in prodotti e servizi per il benessere del cliente.



L’acquisizione di una quota di controllo da parte di Stellantis non cambierà il suo focus sulla fornitura di servizi post-vendita di qualità, ma ne accelererà l’espansione. Entrando a far parte della più grande azienda del settore automotive in Argentina, Norauto può ambire ad avere più capillarità, con centri di assistenza in tutto il Paese.



Stellantis continua a crescere in Argentina. Dopo il continuo piano di investimenti nei suoi due stabilimenti industriali a El Palomar, provincia di Buenos Aires, e Ferreyra, provincia di Córdoba, l’azienda è pronta ad avanzare in progetti ambiziosi. E, nell’approfondimento della sua presenza nel Paese, sta investendo in diversi settori, come quello energetico, minerario e post-vendita. Questa tendenza ad approfondire le proprie radici continuerà nel futuro, in nuove attività che stanno maturando. Questo focus di espansione sull’Argentina come paese strategico è spiegato nel piano Dare Forward 2030 di Stellantis.