Stellantis aumenta le proprie vendite in Canada nel secondo trimestre

FCA Canada, sotto la guida di Stellantis, ha chiuso il secondo trimestre del 2023 riportando un incremento delle vendite pari al 3% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Tra i veicoli dell’azienda, tre si collocano tra i 10 veicoli ibridi plug-in più venduti nel paese. Nel dettaglio, le vendite del secondo trimestre, pari a 48.368 veicoli, hanno superato il totale dell’anno precedente di 47.184.

Jason Stoicevich, presidente di FCA Canada, ha detto che, con Dodge, Ram e Alfa Romeo che hanno superato le aspettative nello J.D. Power Initial Quality Study e la giusta combinazione di prodotti molto richiesti presso le loro concessionarie, le vendite stanno procedendo in una direzione positiva a metà del 2023.

Alfa Romeo Tonale

Stellantis: il secondo trimestre del 2023 termina con una crescita del 3% in Canada

La forte posizione del gruppo nel segmento dei PHEV sarà rafforzata nella seconda parte dell’anno, con l’arrivo delle versioni ibride plug-in della Dodge Hornet e dell’Alfa Romeo Tonale, insieme alla recentemente aggiornata Jeep Wrangler 4xe model year 2024.

Nel trimestre di riferimento, Jeep ha registrato un aumento delle vendite del 61% dei modelli Wagoneer rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. Anche la Jeep Compass, con il suo nuovo motore da 2 litri, ha visto un aumento delle immatricolazioni del 41%.

La Wrangler 4xe, con un’autonomia di fino a 35 km in modalità EV, ha rappresentato circa il 20% delle vendite trimestrali del modello. La casa automobilistica americana ha recentemente presentato la sua futura tecnologia di guida off-road autonoma nella Grand Cherokee 4xe.

Chrysler Pacifica

Trimestre positivo anche per Chrysler, Ram e Dodge

Le vendite di Chrysler sono aumentate dell’11% nel trimestre grazie alle performance dei minivan Chrysler prodotti a Windsor (Ontario). La Chrysler Pacifica hanno totalizzato 3211 vendite nel Q2, di cui il 24% erano per il modello ibrido plug-in, con un’autonomia di oltre 50 km in modalità 100% elettrica.

I pick-up Ram hanno registrato un forte secondo trimestre, contribuendo a far crescere le vendite del marchio dell’8% rispetto allo stesso periodo precedente. Le vendite dei light duty sono aumentate a 21.544 da 19.426.

Con l’inizio del secondo trimestre, Ram ha rubato la scena al Salone di New York con il debutto mondiale del nuovo Ram 1500 REV completamente elettrico, il primo pick-up leggero a batteria del costruttore. La versione commerciale proporrà un’autonomia prevista di oltre 800 km con una singola ricarica.

Dodge Durango

Dodge ha visto le vendite di Challenger e Durango accelerare nel Q2 2023, con aumenti rispettivi del 23% e del 40% a confronto con i medesimi tre mesi del 2022. Il mese scorso, il marchio americano ha annunciato che il suo popolare evento di agosto, MotorTrend Presents Roadkill Nights Powered by Dodge, si sposterà nel centro di Pontiac (Michigan).

Tra i protagonisti del primo semestre del 2023 abbiamo il Ram ProMaster e i pick-up (in aumento del 46% e dell’11%), la Jeep Grand Cherokee L (in aumento del 48%), il brand Wagoneer (in aumento del 52%) e il Dodge Durango (in aumento del 42%).

Le vendite della Dodge Challenger e della Chrysler Pacifica, prodotte in Canada, sono anch’esse aumentate nel semestre. Infine, i veicoli commerciali di Stellantis nel paese hanno registrato un incremento delle vendite del 61% rispetto allo stesso trimestre dell’anno scorso.