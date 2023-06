Fiat Ritmo compie 45 anni: grande festa a Torino

Nel 1978 nasceva la Fiat Ritmo, una delle auto più rappresentative della casa automobilistica torinese. Oggi, a 45 anni di distanza, il Museo Nazionale dell’Automobile di Torino celebra questo modello che ha segnato un’epoca con una mostra dedicata. La mostra, che resterà aperta fino al 31 luglio, offre ai visitatori un viaggio nella storia della Fiat Ritmo, attraverso foto, video, documenti e testimonianze di chi ha lavorato alla sua progettazione e produzione. In esposizione ci sono anche alcuni esemplari storici del modello, tra cui la prima serie del 1978, la seconda serie del 1982 e le versioni sportive Abarth e Cabriolet.

Fiat Ritmo: a Superga spettacolare coreografia per festeggiare i suoi 45 anni

La Fiat Ritmo è stata una berlina a due volumi con portellone posteriore, caratterizzata da un design innovativo per l’epoca, con avvolgenti paraurti in plastica e un forte contrasto tra elementi circolari e linee tese. La Ritmo è stata anche la prima auto italiana ad avere l’assemblaggio automatizzato grazie all’uso di robot.

Tra le tante iniziate per i festeggiamenti della celebre vettura segnaliamo quello organizzato dal Fiat Ritmo Club Italia, che ha sede a Vigevano, e guidato da Marco Reggio fin dalla sua nascita, ha organizzato un raduno di 45 piloti provenienti da tutta Europa, che hanno portato le loro Fiat Ritmo a Torino. Nel piazzale della Basilica di Superga, con l’aiuto del car-influencer William Jonathan, hanno sistemato le auto con precisione millimetrica, creando la scenografia di un perfetto 45. Un panorama spettacolare davanti alla Basilica di Superga, che ha attirato l’attenzione dei passanti. Dopo aver scattato la foto di gruppo, con l’ausilio di un drone pilotato da Riccardo Reggio, il corteo colorato formato dalle auto è partito per il giro per le strade del centro di Torino. Tra le attività previste dal direttivo nel corso dei tre giorni, anche la visita guidata all’Heritage Hub Stellantis, il tour al Museo dell’Automobile e la visita al Campo volo di Collegno.

La Ritmo ha riscosso un grande successo commerciale, sia in Italia che all’estero, dove è stata venduta anche con il nome di Fiat Strada. In totale sono stati prodotti oltre due milioni di esemplari, in diverse motorizzazioni e allestimenti. Tra questi, spiccano le versioni sportive Abarth 125 TC e 130 TC, dotate di motori a benzina da 125 e 130 CV, e la versione Cabriolet, realizzata dalla carrozzeria Bertone.