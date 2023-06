Stellantis: sarà Trnava a produrre l’auto elettrica da meno di 25.000 €

Stellantis, il gruppo automobilistico nato dalla fusione tra PSA e FCA, ha annunciato che lo stabilimento di Trnava, in Slovacchia, produrrà un nuovo modello elettrico di Citroen, il marchio francese che fa parte del gruppo automobilistico. Il nuovo modello elettrico che si dovrebbe chiamare Citroen e-C3 è di recente salito alla ribalta in quanto sarà il modello a zero emissioni più economico prodotto dal gruppo automobilistico in Europa. Questa vettura sarà basata su una nuova piattaforma del gruppo. Si tratterà di un veicolo di segmento B, ovvero delle utilitarie, che si inserirà nella gamma elettrificata di auto facenti parte della società guidata dal CEO Carlos Tavares.

Stellantis ha confermato che Citroen e-C3 da 25.000 euro sarà prodotta a Trnava in Slovacchia

Lo stabilimento di Trnava è uno dei più moderni del gruppo Stellantis ed è stato inaugurato nel 2006. Attualmente impiega circa 4.000 dipendenti e ha una capacità produttiva di 350.000 veicoli all’anno. Per prepararsi al lancio del nuovo modello elettrico, previsto per l’inizio del 2024, lo stabilimento subirà una trasformazione della produzione che comporterà l’annullamento temporaneo del turno del fine settimana a partire dal 1 aprile.

Stellantis ha dichiarato di apprezzare l’esperienza e le qualifiche dei dipendenti che lavorano nei turni del fine settimana e di offrire loro l’opportunità di rimanere nello stabilimento in un diverso regime di turni o di lavorare alla preparazione dei nuovi veicoli. Inoltre, la società collaborerà con l’ufficio del lavoro per il collocamento dei dipendenti che non accetteranno le opportunità di lavoro offerte. L’assegnazione del nuovo modello elettrico di Citroen a Trnava conferma la strategia di Stellantis di puntare sull’elettrificazione dei suoi marchi e dei suoi impianti produttivi.

La futura Citroen e-C3 punta a diventare il veicolo elettrico di questo segmento più economico sul mercato dell’Unione Europea da uno dei produttori tradizionali. “Oggi non c’è un equivalente sul mercato”, ha detto Koskas in un’intervista a vari media europei. Il manager ha aggiunto nel suo profilo LinkedIn che l’obiettivo del marchio che gestisce da quattro mesi “è rendere la mobilità elettrica alla portata di tutti i clienti “.

Il veicolo, che sarà presentato ufficialmente a fine anno, dovrebbe essere una berlina con caratteristiche da SUV con una lunghezza di 4 metri e un’autonomia di circa 300 chilometri, meno dei 500 km promessi per i modelli che Stellantis realizzerà invece su piattaforma STLA Small e che costeranno decisamente di più. Vedremo dunque a proposito di questo modello quali altre novità arriveranno dal gruppo automobilistico nel corso dei prossimi mesi. Sembra probabile infatti che le prime immagini e nuove informazioni sulle caratteristiche di questo modello possano trapelare direttamente per opera dello stesso produttore automobilistico che vuole tenere sempre alta l’attenzione sulle future novità della sua gamma.