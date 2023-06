Stellantis: SiliconAuto progetterà e venderà semiconduttori all’avanguardia

Stellantis e Foxconn nelle scorse ore hanno fatto un annuncio molto importante. Il gruppo automobilistico nato dalla fusione di PSA Groupe e Fiat Chrysler Automobiles e guidato dal CEO Carlos Tavares e il suo socio Hon Hai Technology Group hanno annunciato la creazione di una nuova joint Venture chiamata SiliconAuto. Questa nuova società inizierà ad operare a partire dall’anno 2026 e a quanto pare si occuperà della progettazione, sviluppo e vendita di semiconduttori all’avanguardia per l’industria automobilistica.

Questa nuova joint venture dunque non servirà solo i marchi del gruppo Stellantis ma anche altre case automobilistiche al di fuori del gruppo. Si tratta di una joint venture paritetica in cui le quote sono suddivise metà a Foxconn e metà a Stellantis. Le due aziende metteranno insieme le proprie competenze per sviluppare questa nuova attività. Infatti Foxconn sfrutterà le sue conoscenze e capacità per quanto concerne il settore ICT mentre il gruppo automobilistico offrirà la sua profonda conoscenza relativa alle dinamiche di trasporto a livello mondiale.

SiliconAuto dunque fornirà semiconduttori di altissimo livello realizzati secondo le ultime tecnologie. Questi saranno realizzati appositamente per quelle che sono le esigenze del settore automobilistico. Infatti i chip sono sempre più necessari per fare funzionare le varie tecnologie a bordo delle nuove auto che ormai sono sempre più simili a dei computer. La situazione andrà ad accentuarsi ulteriormente con il passaggio alla mobilità elettrica dato che le auto elettriche utilizzano un numero di semiconduttori ancora più elevato rispetto alle tradizionali vetture con motori a combustione.

Con SiliconAuto dunque Stellantis potrebbe risolvere per se e anche per altri suoi clienti i problemi di approvviggionamento di semiconduttori che negli ultimi anni hanno creato non pochi problemi all’industria automobilistica rallentando e non di poco la produzione e la consegna di nuove auto con le frequenti interruzioni alla produzione che vi abbiamo documentato nel corso dei mesi e che spesso ha costretto le case automobilistiche a fare delle scelte su quali versioni produrre e quali non produrre.

Ned Curic, Chief Technology Officer di Stellantis ha rilasciato a proposito di SiliconAuto interessanti dichiarazioni. Il dirigente automobilistico si è detto molto contento della nascita di questa società che inizierà ad operare a partire dal 2026. Infatti in questa maniera il gruppo potrà beneficiare di componenti di altissima qualità per mezzo dei quali si potranno portare sul mercato vetture perfettamente connesse e che offriranno ai loro clienti prestazioni di altissimo livello al vertice delle rispettive categorie.

Jerry Hsiao, Chief Product Officer di Foxconn ha ribattuto dicendo che ci attende un futuro di straordinaria mobilità elettrica e che la sua azienda vuole essere protagonista di tutto ciò. Stellantis e Foxconn hanno anche comunicato che SiliconAuto avrà la sua sede nei Paesi Bassi e che il suo consiglio d’amministrazione sarà composto da rappresentanti delle due aziende che hanno realizzato questa Joint venture. La nascita di questa società è una delle conseguenze del famoso accordo che le due aziende hanno stipulato nel dicembre del 2021. Vedremo dunque quali altre novità arriveranno nei prossimi mesi a proposito di questa nuova importante società che avrà un ruolo primario nel futuro di Stellantis.