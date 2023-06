Stellantis, Volkswagen e Glencore investono nelle miniere brasiliane

Volkswagen, Stellantis e la società mineraria Glencore sostengono l’acquisto di due miniere di materie prime per batterie in Brasile da parte della società finanziaria ACG. Quest’ultimo vuole acquistare una miniera di solfuro di nichel e di rame per un miliardo di dollari USA. Per avviare la transazione, la controllata Volkswagen PowerCo effettuerà un pagamento anticipato di 100 milioni di dollari USA per il solfuro di nichel, mentre Stellantis, Glencore e un fondo di investimento minerario contribuiranno ciascuno con somme altrettanto elevate.

I fondi rimanenti devono essere raccolti sul mercato dei capitali. Nel corso del processo, ACG diventerà ACG Electric Metals ed emetterà nuove azioni, rendendo Glencore, Stellantis e la società di investimenti minerari La Mancha proprietari della maggioranza del 51% e lasciando aperto il 49%, ha detto a Reuters Artem Volynets, amministratore delegato di ACG. Sia il gruppo di Carlos Tavares che La Mancha avranno il diritto di nominare un amministratore ciascuno nel Consiglio di ACG.

Le specifiche miniere in questione sono le miniere di solfuro di nichel di Santa Rita e di rame di Serrote, che saranno vendute da fondi di private equity assistiti da Appian Capital. Dopo l’acquisto della materia prima, il concentrato di nichel sarà raffinato presso gli stabilimenti di Glencore in Europa occidentale e Nord America, con il prodotto finale incorporato nelle batterie per veicoli elettrici di Stellantis, PowerCo e di altri produttori.

“Atlantic Nickel e MVV sono asset leader di mercato, che Appian ha ottimizzato grazie alla forza del suo modello operativo e alla sua capacità di identificare, acquisire e sviluppare progetti minerari avendo costruito e finanziato 9 miniere in produzione negli ultimi 7 anni”, ha affermato Michael Scherb, CEO di Appian, aggiungendo: “. Ora che sono in produzione, ACG è l’amministratore ideale per la loro prossima fase di crescita. Questa transazione evidenzia l’importanza di forniture robuste, affidabili e sostenibili di prodotti per veicoli elettrici per gli OEM automobilistici e l’industria occidentali, un pilastro fondamentale della strategia di investimento di Appian”.

È interessante notare che le due miniere dovevano essere acquistate dalla società sudafricana Sibanye-Stillwater l’anno scorso, che si è poi ritirata a causa di un “evento geotecnico”. Sono stati quindi avviati procedimenti legali per una richiesta da 1,2 miliardi di dollari, per il quale il processo dovrebbe iniziare nel 2024. Per il momento, “ACG ha piena fiducia nelle miniere”, come scrive Reuters.