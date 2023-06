Archer e Stellantis presentano, in anteprima europea, il velivolo Midnight eVTOL al Paris Air Show 2023

Archer Aviation e Stellantis parteciperanno alla 54a edizione dell’International Air and Space Show (Salon du Bourget) che si aprirà lunedì 19 giugno. Questa sarà un’opportunità per condividere i progressi verso la produzione in serie del velivolo Midnight eVTOL di Archer e la preparazione per la commercializzazione prevista per il 2025.

Presentato in anteprima europea al Paris Air Show, Archer eVTOL Midnight sarà “protagonista” della manifestazione

Presentato in anteprima europea al Paris Air Show, eVTOL Midnight sarà “protagonista”, esposto al centro dello spazio Paris Air Mobility situato nel padiglione 5. Dedicato alle ultime innovazioni e alle tecnologie emergenti nel campo dell’eVTOL, questo spazio riunirà tutti i principali attori del settore per tre giorni di discussioni incentrate sull’evoluzione della mobilità aerea e sul futuro dell’aerospazio.

Unica nel suo genere nel settore della mobilità aerea urbana, questa partnership farà affidamento sui rispettivi punti di forza e sulle competenze di ciascuna società per commercializzare il Midnight. Archer sta contribuendo con il suo team di fama mondiale di esperti di eVTOL, motori elettrici e certificazioni, mentre Stellantis sta contribuendo con la sua esperienza e tecnologia di produzione leader del settore, esperienza del team e capitale.

Questa partnership dovrebbe consentire di accelerare la produzione del velivolo al fine di rispettare i piani di marketing di Archer, consolidando al contempo la commercializzazione del suo velivolo consentendole di risparmiare diverse centinaia di milioni di dollari durante il ramp-up della produzione.

Vedremo dunque da Stellantis e dal suo partner quali novità emergeranno a proposito di questo atteso velivolo la cui commercializzazione come detto poc’anzi dovrebbe iniziare nel corso del 2025.