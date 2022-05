Tavares visita Archer per rafforzare la partnership sugli eVTOL

Carlos Tavares si è recato in questi giorni a Palo Alto per incontrare la dirigenza di Archer, l’interessante produttore di veicoli elettrici destinati al volo, per avere contezza dei progressi che interessano la partnership strategica in questa direzione fra Stellantis e Archer stessa.

Il rapporto collaborativo tra Stellantis e Archer è cominciato già a novembre del 2020 quando le due parti avevano stipulato un accordo di collaborazione che ha permesso a entrambi di beneficiare della catena di approvvigionamento economicamente vantaggiosa, delle capacità avanzate dei materiali compositi e dell’esperienza di progettazione derivante da un grande Gruppo automobilistico. Stellantis è stato anche un investitore strategico nella operazione di aggregazione aziendale che Archer ha concluso lo scorso anno; la partnership strategica con Stellantis ha già portato al completamento di sette progetti congiunti, con l’intenzione di continuare ad attingere all’esperienza di produzione di Stellantis mentre viene avviata la produzione di aeromobili eVTOL a decollo e atterraggio verticale.

I punti chiave dell’incontro fra Carlos Tavares, di Stellantis, e il management di Archer

Il CEO di Stellantis, Carlos Tavares, si è recato a Palo Alto con altri otto membri del team del Gruppo nato dalla fusione tra FCA e PSA. Durante la visita, il gruppo di dirigenti di Stellantis ha incontrato il gruppo dirigente di Archer per esaminare i progressi nello sviluppo di aeromobili elettrici a decollo e atterraggio verticale (eVTOL, appunto), che ha beneficiato della partnership strategica in corso tra le due società.

In base agli accordi con Stellantis, viene fornito l’accesso ad una catena di approvvigionamento economicamente vantaggiosa, alle capacità avanzate dei materiali compositi e all’esperienza ingegneristica e di progettazione del costruttore automobilistico. Solo nell’ultimo anno, Stellantis ha assistito Archer nel completamento di sette progetti congiunti critici inclusi quelli relativi alla produzione di compositi ad alto volume e test delle proprietà, sviluppo di batterie e approvvigionamento per applicazioni nell’aviazione commerciale, sviluppo di prototipi di parti composite e cabina NVH (rumore-vibrazioni-durezza).

È inoltre in corso una collaborazione con Stellantis in relazione alle attività di progettazione degli impianti di produzione e layout dei processi di Archer. Come uno dei più grandi produttori automobilistici del mondo, Stellantis ha una vasta esperienza nell’utilizzo di una varietà di tecnologie e tecniche di produzione che andranno a beneficio diretto di Archer mentre la produzione si concentra sull’industrializzazione dei velivoli per la produzione. L’intento della collaborazione con Stellantis è quello di ridurre significativamente il costo dei velivoli eVTOL, consentendo di fornire un servizio di rideshare aereo a prezzi competitivi.

Our new car 2040 … quadrifoglio version to come ..! 😉😎 https://t.co/DfWaBUN77l — Jean-Philippe Imparato (@JPImparato) May 2, 2022

Dopo la visita, entrambe le società sono apparse ancora più entusiaste di esplorare ulteriori opportunità per lavorare insieme per trasformare i trasporti attraverso la commercializzazione della mobilità aerea urbana. Nel frattempo anche il CEO di Alfa Romeo, Jean-Philippe Imparato, è apparso entusiasta su Twitter: che ci sia un futuro verso tale direzione anche per il Biscione?

