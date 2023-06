Alfa Romeo: immatricolazioni triplicate in Italia nel 2023

Alfa Romeo continua a registrare numeri piuttosto incoraggianti in Italia e nel mondo. Per quanto riguarda il nostro mercato nel 2023 la casa automobilistica del Biscione ha triplicato le sue immatricolazioni nei primi 5 mesi dell’anno rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Nel solo mese di maggio la crescita delle vendite dello storico marchio milanese nel mercato italiano è stata del 13 per cento rispetto allo stesso mese del 2022. Per effetto di questi dati adesso la quota di mercato del brand premium di Stellantis ha raggiunto l’1,8 per cento del totale. Se si considera il solo comparto premium la quota raggiunge l’8,2 per cento. Si tratta di una cifra di ben 4 punti percentuali superiore a quella dello scorso anno.

Vendite triplicate nel 2023 in Italia per Alfa Romeo grazie in particolare a Tonale

Questi dati confermano che Alfa Romeo è il brand premium con la maggiore crescita nell’ultimo anno. Questo è dovuto principalmente all’ottimo andamento del SUV Tonale che è saldamente il SUV di segmento C premium più venduto nel nostro mercato. Ogni 4 SUV premium di segmento C venduti in Italia uno è Tonale. Il modello è inoltre il secondo SUV di segmento C più venduto in assoluto in Italia. Ovviamente un grosso merita lo ha anche il recente arrivo della versione top di gamma con motore ibrido plug-in da 280 cavalli.

Molto bene anche Alfa Romeo Giulia e Stelvio con quest’ultimo che ha una quota del 10 per cento nel segmento dei D-SUV Premium. Inoltre le nuove Giulia e Stelvio Quadrifoglio a poche settimane dall’apertura degli ordini stanno registrando grande entusiasmo tra i clienti del Biscione. Raffaele Russo, Managing Director di Alfa Romeo in Italia si è detto molto soddisfatto dei risultati di maggio e di tutto il 2023 per quanto riguarda la casa automobilistica del Biscione. Si spera ovviamente che le cose possano andare sempre meglio per la casa milanese.