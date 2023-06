Stellantis continua a guidare il mercato sudamericano

Stellantis continua ad avanzare nella leadership dei principali mercati del Sud America. Il gruppo automobilistico italo-francese ha chiuso maggio con 244.000 unità vendute in Brasile (32,2% di quota), 57.700 in Argentina (31,3%) e 16.900 in Cile (12,33%).

Fiat continua a guidare il mercato brasiliano nel risultato cumulato dell’anno mentre il Fiat Strada avanza come leader nelle vendite. In totale, il marchio torinese ha registrato da gennaio 164.463 unità immatricolate e il 21,7% di quota di mercato. Due modelli di Fiat sono tra i primi 10 best-seller del mercato: Strada e Argo.

Stellantis: il gruppo primeggia in Brasile, Argentina e Cile

Con 53.554 unità vendute e una quota del 19,1% tra i SUV nell’anno, Jeep rimane in prima linea nel segmento di mercato principale nel 2023. Il brand americano si è assicurato una quota di mercato del 7,1% nell’anno.

La Jeep Compass è il SUV più venduto in Brasile da gennaio, considerando tutte le categorie. Il modello ha raggiunto le 26.014 immatricolazioni nel corso del 2023, assicurando la sua leadership tra i SUV e anche la sua quota tra i primi 10 modelli più venduti in Brasile.

A maggio, Ram è stato il terzo marchio premium con la quota maggiore nel mercato brasiliano, con 738 vendite. Di conseguenza, è rimasto al secondo posto in questo segmento nell’anno, con 4012 esemplari registrati, un aumento del 466% rispetto al volume dei primi cinque mesi del 2022.

Stellantis continua a primeggiare nel mercato automobilistico argentino, con 57.666 unità vendute e una quota di mercato del 31,3%. La produzione accumulata negli stabilimenti di Ferreyra ed El Palomar supera già la soglia delle 72.000 unità.

Fiat conta circa 27.000 unità vendute da gennaio, con una quota di mercato del 14,6%, seguito da Peugeot, con oltre 20.000 unità e una quota dell’11%.

Infine, il gruppo automobilistico continua a guidare il mercato cileno da inizio anno, con 16.840 unità immatricolate e una quota di mercato pari al 12,33%. Peugeot rimane tra i cinque marchi più venduti e accumula 7681 unità vendute, con una quota del 5,63%. Ottimi risultati anche per Opel, con 1752 unità vendute nell’anno e una quota di mercato dell’1,26%.