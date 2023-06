La nuova Alfa Romeo Giulia vista dall’AI: scopri il suo design futuristico

Alfa Romeo Giulia è una delle auto sportive più amate dagli appassionati del marchio italiano. La sua linea elegante e dinamica, le sue prestazioni elevate e il suo carattere distintivo la rendono unica nel suo segmento. Ma come sarà la prossima generazione della Giulia? Quali saranno le novità stilistiche e tecnologiche che la caratterizzeranno?

Nuova Alfa Romeo Giulia: ecco la futura berlina secondo l’Intelligenza artificiale

Per provare a rispondere a queste domande, Lorenzo Cotta ha realizzato un interessante esperimento: ha usato un software di intelligenza artificiale per generare delle immagini della nuova Alfa Romeo Giulia di futura generazione, partendo da alcune foto della versione attuale. Cotta ha utilizzato il software Midjourney per realizzare questa creazione. Il processo non è così semplice come sembra e sono necessari numerosi tentativi per arrivare a un progetto finito. In questo caso però il risultato è sorprendente e suggestivo: l’AI ha creato una Giulia futuristica, con linee più affilate e aggressive, fari più sottili e una calandra più ampia.

Le immagini mostrano anche alcuni dettagli inediti, come le prese d’aria laterali sul cofano, le maniglie delle porte a scomparsa, i cerchi dal design geometrico e i terminali di scarico integrati nel paraurti posteriore. Si tratta ovviamente di una visione ipotetica e non ufficiale della nuova Alfa Romeo Giulia, ma che dimostra come l’intelligenza artificiale possa essere uno strumento utile e divertente per stimolare la fantasia e l’immaginazione.

Non sappiamo se la nuova Alfa Romeo Alfa Romeo Giulia sarà davvero così come l’ha immaginata l’AI, ma siamo sicuri che il marchio del biscione saprà stupirci con una vettura all’altezza della sua storia e della sua tradizione. Nel frattempo, possiamo goderci la Giulia attuale, che offre ancora tante emozioni al volante e che di recente ha ricevuto un interessante restyling. Ricordiamo che la nuova generazione di questa berlina di segmento D è attesa per il 2025. L’auto sarà proposta dalla casa automobilistica milanese come modello solo elettrico al 100 per cento su piattaforma STLA Large. La sua produzione quasi certamente avverrà ancora una volta presso lo stabilimento Stellantis di Cassino.