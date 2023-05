Mercedes e Stellantis, visioni diverse sull’ingresso delle auto cinesi in Europa

Mercedes e Stellantis hanno opinioni contrastanti sull’ingresso delle auto cinesi in Europa, dove marchi come BYD e Nio stanno cercando di espandersi con i loro veicoli elettrici. Mentre il gruppo franco-italiano che controlla Fiat e Peugeot chiede una maggiore protezione da parte di Bruxelles, il costruttore tedesco si dice favorevole al libero scambio.

Carlos Tavares, CEO di Stellantis, ha avvertito martedì che la concorrenza sarà dura vista l’anticipo che la Cina ha accumulato nella produzione di batterie e auto elettriche a basso costo. Durante l’inaugurazione di una fabbrica di batterie nel nord della Francia, ha ribadito la sua posizione che i leader politici europei dovrebbero venire in aiuto dei produttori locali che faticano a tenere il passo.

“Se l’industria automobilistica europea deve essere protetta durante il periodo di recupero, questa è una domanda che dovrebbe essere posta”, ha detto Tavares ai giornalisti. “Penso che sarebbe ragionevole farlo, almeno in modo degressivo, in modo da essere su un reale piano di parità, dato che lo squilibrio è stato causato dal fatto che la regolamentazione europea è stata impostata esattamente sulle competenze più forti dei nostri rivali asiatici”.

A differenza di Stellantis, che ha chiuso l’anno scorso la sua unica fabbrica Jeep in Cina, i costruttori tedeschi hanno molto più da perdere se i rapporti commerciali tra Europa e Cina peggiorano. Prendiamo ad esempio Mercedes-Benz Group AG, che vende circa il 40% delle sue auto in Cina, più del doppio rispetto agli Stati Uniti. In un’intervista a margine dello stesso evento a cui ha partecipato Tavares in Francia, il CEO di Mercedes Ola Källenius ha detto che l’Europa dovrebbe resistere alla tentazione di prendere misure protezionistiche.

“Se guardiamo al successo dell’Organizzazione mondiale del commercio negli ultimi 30 anni – anche se non è stata perfetta in termini di esecuzione – la globalizzazione, la riduzione delle barriere commerciali e la promozione del libero scambio hanno guidato una enorme quantità di crescita economica e generazione di ricchezza”, ha detto Källenius.

Le divergenze tra i due CEO non sono sorprendenti, considerando come sono posizionati i rispettivi gruppi, ma le loro opinioni opposte sono notevoli visto che Stellantis e Mercedes sono co-azionisti di Automotive Cells Company, la società che ha aperto la fabbrica di batterie francese questa settimana. Il dissenso sulla politica commerciale non ha impedito ad ACC di raccogliere 7,3 miliardi di euro di investimenti in Francia, Germania e Italia.