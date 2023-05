Stellantis: ecco quale potrebbe essere la prossima auto elettrica in Brasile

Nel settembre 2022, Stellantis ha promesso al Brasile il lancio di sette veicoli ibridi ed elettrici entro il 2025. Da allora, l’unica novità presentata è stata la Peugeot e-2008. Si è aggiunta ad altri modelli già venduti qui, come Fiat 500e, Peugeot e-208 (entrambe elettriche) e Jeep Compass 4xe (ibrida plug-in), oltre ai veicoli commerciali elettrici Citroën ë-Jumpy, Peugeote-Expert e Fiat e – Scudo.

Ecco quale potrebbe essere la prossima novità elettrica del gruppo Stellantis per il Brasile

Si ipotizzarono altri prodotti, come la variante elettrica della Citroën C3, ma questi furono prontamente smentiti dal gruppo Stellantis. La Jeep Grand Cherokee 4xe, promessa dal marchio nell’aprile dello scorso anno, è prevista, ma non è ancora arrivata. Altra auto elettrica prevista per il mercato brasiliano è l’Abarth 500e, versione sportiva della compatta elettrica. Tuttavia, anche Citroën può partecipare a questa gara e portare la sua prima autovettura elettrica in Brasile. Questa è la ëC4 X, che mescola elementi SUV con berlina e finiture in stile coupé, che ricordano la silhouette della Fiat Fastback.

Nonostante le poche informazioni sull’arrivo, uno degli indizi è nelle risposte di Stellantis. Quando è stato consultato in merito al C3 elettrico, il gruppo ha prontamente negato il suo arrivo. Sulla ëC4 X, la risposta è stata un vago “non commentiamo speculazioni”. Come la nuova famiglia C3, che sarà presto completata in Brasile dal SUV C3 Aircross e dalla berlina coupé C3 X, la ëC4 X segue lo stesso modello di design.

Citroën e-C4 ed e-C4 X profilo laterale

Vedremo dunque se sarà davvero questa la prossima novità elettrica per il Brasile di Stellantis. Quello che è certo è che il gruppo automobilistico nato dalla fusione di PSA e Fiat Chrysler e guidato a livello globale dal CEO Carlos Tavares vuole continuare ad essere protagonista nel più importante mercato auto del Sud America.