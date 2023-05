Stellantis e Archer Aviation iniziano la costruzione di una struttura per aeromobili

Stellantis si impegna a sviluppare tecnologie che promuovano una mobilità pulita, sicura e conveniente. Abbracciando una visione che mira ad affrontare le aspirazioni umane e spingere i confini dell’innovazione, il gruppo automobilistico ha stretto una partnership strategica con Archer Aviation, un importante sviluppatore di aerotaxi elettrici. Questa collaborazione cerca di rivoluzionare il trasporto urbano offrendo soluzioni di mobilità aerea veloci, sicure, silenziose e sostenibili. Attraverso un significativo investimento azionario fino a 150 milioni di dollari, Stellantis supporterà Archer nell’aumento della produzione del suo velivolo a decollo e atterraggio verticale (eVTOL) completamente elettrico, il Midnight.

Stellantis e Archer stanno collaborando per costruire il primo impianto di produzione di aeromobili eVTOL ad alto volume a Covington, in Georgia

Stellantis e Archer stanno collaborando per costruire il primo impianto di produzione di aeromobili eVTOL ad alto volume a Covington, in Georgia. Con un’impronta iniziale di 350.000 piedi quadrati, l’impianto mira a produrre fino a 650 velivoli all’anno. Inoltre, la struttura è stata progettata per l’espansione, con ulteriori 550.000 piedi quadrati pianificati per supportare la produzione di un massimo di 2.300 velivoli all’anno. Sfruttando la tecnologia di produzione avanzata, l’esperienza e il capitale di Stellantis, la partnership cerca di accelerare il ridimensionamento della produzione di aeromobili, con l’intenzione di Archer di iniziare le operazioni commerciali entro il 2025.

Il velivolo Midnight eVTOL rappresenta un passo significativo verso il raggiungimento di viaggi a zero emissioni di carbonio. Una volta integrato senza soluzione di continuità nello spazio aereo nazionale, offrirà un’alternativa innovativa e a prezzi competitivi per i pendolari urbani che cercano comfort, convenienza ed efficienza. Contribuendo alla visione di Archer, Stellantis mira a fornire ai cittadini diverse opzioni di mobilità, che vanno dal trasporto su strada ai cieli.

Carlos Tavares, CEO di Stellantis, ha dichiarato: “Supportare Archer con la nostra capacità produttiva è un altro esempio di come Stellantis guiderà il modo in cui il mondo si muove. Stiamo spingendo i confini per portare la mobilità aerea urbana ad un ulteriore passo avanti, fornendo quanti più strumenti possibili ai nostri concittadini per proteggere la loro libertà di mobilità dalla strada al cielo”.

La partnership tra Stellantis e Archer è pronta a catalizzare scoperte tecnologiche nel campo dei velivoli eVTOL e in tutti i settori tecnologici e manifatturieri avanzati. Questa collaborazione ispirerà l’innovazione, sfrutterà le competenze condivise e aprirà la strada a opportunità di trasformazione in futuro. Inoltre, abbracciando soluzioni moderne ed emergenti, Stellantis sta guidando attivamente la transizione dalle tecnologie legacy, promuovendo la mobilità sostenibile per gli anni a venire.