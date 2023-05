Fiat punta su E-GAP per promuovere la mobilità sostenibile 

FIAT si impegna con E-GAP, la prima società di ricarica rapida, mobile, urbana e su richiesta per veicoli elettrici in Europa, per promuovere la mobilità sostenibile e la transizione verso i veicoli elettrici. Grazie all’alleanza tra le due società, l’innovativo servizio E-GAP sarà disponibile per tutti i nuovi proprietari di una FIAT elettrica acquistata presso la rete dei concessionari Fiat di Madrid.

Questa iniziativa consentirà di ricaricare gratuitamente i nuovi veicoli elettrici FIAT per nove mesi, essendo a disposizione di tutti quegli utenti che hanno acquistato un veicolo elettrico FIAT presso uno qualsiasi dei concessionari dell’area metropolitana di Madrid: Stellantis & You (Madrid Doctor Esquerdo ), Ascauto (Madrid, Alcorcón o Móstoles), Mas Automóviles (Leganés) e Vian Automobile (Las Rozas o Majadahonda).

Questo accordo rappresenta quindi un ulteriore tassello dell’alleanza tra FIAT ed E-GAP, dopo che nel 2022 entrambe le società hanno realizzato un’iniziativa per garantire la ricarica, gratuita e per sei mesi, ai nuovi proprietari di una FIAT 500 elettrica nella città di Madrid. Ora, e dopo il successo di questa promozione, l’accordo viene esteso all’intera flotta di veicoli FIAT 100% elettrici, tra cui E-Ulysse, FIAT 500 Electric ed E-Dobló.

Alejandro Noriega, direttore di Fiat e Abarth per Spagna e Portogallo: “Per il marchio FIAT, questa alleanza con E-Gap è importante poiché insieme creiamo un servizio innovativo per i nostri clienti a Madrid. Offrire loro la comodità della ricarica rapida “su richiesta” in qualsiasi punto della città mentre si divertono. Allo stesso modo, promuoviamo anche l’adozione di veicoli risolvendo eventuali dubbi o timori relativi alla ricarica dei veicoli elettrici nelle città. Tutto questo alla maniera FIAT in modo innovativo, in un ambiente urbano e con il tocco Dolcevita”.

Dopo aver acquistato il proprio veicolo, l’utente dovrà solo inserire il codice promozionale nell’app E-GAP e richiedere la ricarica del proprio veicolo in qualsiasi momento e luogo. Per 9 mesi (e fino a un massimo di 2 volte al mese), potrai prenotare gratuitamente la ricarica del tuo veicolo, con un tempo di ricarica di 45 minuti e con un massimo di 25 kWh di energia.

Come ha assicurato Luca Fontanelli, Direttore Generale di E-GAP in Europa: “ Siamo molto felici di ampliare la nostra alleanza con FIAT, azienda leader nel settore automobilistico e impegnata nella promozione della mobilità sostenibile. Dopo il successo della nostra precedente iniziativa, questo nuovo accordo ci consente di portare il nostro innovativo servizio di ricarica veloce, mobile e conveniente all’intera flotta di veicoli elettrici FIAT nella città di Madrid”. E-GAP è la prima società di ricarica rapida, mobile, urbana e su richiesta per veicoli elettrici in Europa. Grazie alla sua tecnologia all’avanguardia, l’azienda può caricare rapidamente le batterie dei veicoli e i suoi furgoni si spostano ovunque l’utente ne abbia bisogno.

Inoltre, grazie alla sua tecnologia di ricarica off-grid (ovvero indipendente e ad impatto zero sulla rete elettrica urbana), E-GAP offre un servizio complementare ai punti di ricarica fissi, creando un’infrastruttura facilmente scalabile. In questo stesso senso, è interessante notare che E-GAP dispone di una flotta di veicoli elettrici e privi di emissioni, che riduce significativamente l’impatto ambientale del processo di ricarica. Ad oggi, E-GAP è già presente in grandi città in Italia (Roma, Milano, Bologna, Torino e Brescia), Francia (Parigi), Germania (Monaco) e Spagna (Madrid), e il suo obiettivo è di espandersi in altri Paesi nel prossimo futuro Città spagnole.