Stellantis conferma produzione nuove auto elettriche a Saragozza: anche Lancia Ypsilon?

La direzione di Stellantis ha confermato questo venerdì ai capi del comitato aziendale dello stabilimento di Figueruelas (Saragozza) l’avvio di un piano industriale che consentirà la produzione di una seconda generazione di auto, che garantiranno il mantenimento dell’occupazione oltre il 2030, in un incontro in cui sono stati concordati anche miglioramenti economici per la forza lavoro. Lo ha assicurato il presidente del comitato in fabbrica, Rubén Alonso, per il quale l’installazione di una nuova piattaforma per veicoli elettrici presso lo stabilimento di Saragozza facilita l’iter per l’approvazione del contratto collettivo aziendale per il periodo 2023 – 2027.

Stellantis conferma nuove auto elettriche per Saragozza

L’incontro aveva suscitato molte aspettative tra il personale dello stabilimento dopo l’annuncio della direzione dell’azienda che avrebbe fatto l’ultima delle offerte per il raggiungimento di un accordo tra le parti. Il funzionario sindacale ha commentato che l’azienda non ha rivelato informazioni sui nuovi modelli elettrici che saranno prodotti da Stellantis, sebbene abbia valutato positivamente un’offerta che garantisce il futuro dello stabilimento.

Per quanto riguarda i miglioramenti economici, l’azienda ha insistito sulla sua offerta di un aumento salariale del 5% ai suoi dipendenti per quest’anno e aumenti adeguati all’IPC fino al 2027, con un tetto del 4%, ma con clausole nel caso in cui si trovi al di sotto del 2 %, nonché l’omologazione dei pagamenti per le indennità alle fabbriche di Madrid e Vigo.

Per quanto riguarda le nuove auto che verranno prodotte in questa fabbrica non è stato detto nulla. Ricordiamo però che già da tempo si vocifera che proprio in questa fabbrica possa avvenire la produzione della nuova Lancia Ypsilon il cui debutto è previsto nel corso della prima metà del prossimo anno. La vettura sarà realizzata su piattaforma STLA Small e avrà molto in comune con le versioni elettriche di Opel Corsa e Peugeot 208. Vedremo dunque che novità arriveranno a proposito del futuro dello stabilimento Stellantis di Figueruelas.