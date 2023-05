Alfa Romeo title sponsor di Haas nel 2024?

Alfa Romeo potrebbe avere un asso nella manica per garantirsi la continuità in Formula 1. La casa automobilistica del Biscione starebbe negoziando un accordo di sponsorizzazione con il team Haas a partire dalla stagione 2024. Dopo aver appreso della fine dell’accordo con la Sauber, il futuro dello storico marchio milanese nel motorsport è rimasto un mistero. Sembrava che potessero scomparire del tutto dalla griglia, ma le ultime indiscrezioni suggeriscono che sarebbero molto vicini a sponsorizzare un’altra squadra.

Secondo indiscrezioni possibile accordo tra Alfa Romeo e Haas in F1

Nello specifico, ad Haas. RacingNews365 ha rivelato che ci sono buone possibilità che Alfa Romeo e Haas raggiungano un accordo di sponsorizzazione dal 2024. Detto accordo potrebbe ammontare a $ 20 milioni all’anno. Secondo i media, entrambe le parti si sarebbero incontrate per negoziare l’accordo al Gran Premio dell’Emilia-Romagna. A causa della cancellazione di questo, questi incontri si sono svolti a Monaco questo fine settimana, mentre si disputava il Gran Premio. Fonti di RacingNews365 non hanno smentito che si parlerebbe di un accordo biennale.

Va tenuto presente che entrambi i team sono attualmente clienti della Ferrari, il che potrebbe facilitare la conclusione dell’accordo. Haas, nonostante sia americano, ha un’influenza italiana attraverso il suo team manager, Guenther Steiner. Non si sa se l’accordo arriverà con un cambio di nome, Alfa Romeo-Haas, o se il team americano manterrà l’attuale nomenclatura. Cambio di nome o meno, Alfa Romeo diventerebbe sponsor ufficiale del team Haas.

Con l’annuncio dell’arrivo di Audi nel 2026, è stato anche svelato che Alfa Romeo e Sauber avrebbero rotto il loro accordo alla fine del 2023. Pertanto, siamo di fronte alle ultime gare di questa partnership. Già quando è arrivato l’annuncio della fine dell’accordo, l’idea che l’Alfa Romeo si unisse alla Haas ha cominciato a suonare. E sembra che non fossero supposizioni fuorvianti. Alfa Romeo non ha molte altre opzioni per rimanere sulla griglia di F1, quindi questa unione sarebbe il modo per garantire che il marchio rimanga legato alla categoria.