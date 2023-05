Ferrari: arriva Lewis Hamilton? Ecco cosa ha detto Vasseur

Nelle ultime settimane sono aumentate le voci su un possibile ingaggio di Lewis Hamilton da parte della Ferrari. Frédéric Vasseur, team leader del marchio italiano, ha smentito queste speculazioni, sottolineando che per il momento non ci sono state conversazioni. Una volta trascorse le prime cinque gare della stagione, è normale che le indiscrezioni per la prossima stagione iniziano a spuntare nel ‘paddock’ della Formula 1. Questo fenomeno è chiamato ‘Silly Season’ e di solito dà molto da parlare durante i mesi estivi. L’ultima voce di corridoio del 2023 coinvolge due leggende del ‘Grande Circo’: sono Lewis Hamilton e Ferrari. Diverse testate giornalistiche legate alla Formula 1 hanno indicato che il britannico sarebbe in trattativa con la formazione di Maranello per fare il salto in rosso nel 2024.

Quelle del passaggio di Lewis Hamilton alla Ferrari nel 2024 sono solo voci

Occorre sottolineare che Lewis Hamilton termina il suo contratto con la Mercedes a dicembre della stagione in corso e, quindi, fino ad oggi è ancora senza posto per la prossima stagione. Inoltre, c’è stato anche un altro rumors secondo cui Charles Leclerc finirebbe in Mercedes e Carlos Sainz in Sauber. Anche in questo caso si tratta di voci prive di fondamento. Tutto questo non ha impiegato molto a raggiungere le orecchie di Frédéric Vasseur, il quale afferma di non aver avuto conversazioni con Lewis Hamilton su una presunta firma.

D’altra parte, Vasseur insiste sul fatto che sono abituati a sentire ogni tipo di speculazione nella fase stagionale in cui ci troviamo. Nonostante ciò, ora il mirino della squadra ‘rossa’ è puntato su Monaco, luogo in cui si disputerà il prossimo Gran Premio dell’anno, che potrebbe rappresentare una svolta fondamentale per la Ferrari.

“Non dovevano rassicurarmi la scorsa settimana quando hanno detto che Sainz sarebbe finito alla Sauber e Charles alla Mercedes. Nessuno è venuto a trovarmi a trovarmi. Siamo abituati, sappiamo che ogni settimana avremo nuove voci e siamo concentrati solo sul Monaco “, ha concluso.