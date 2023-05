Stellantis potrebbe limitare le spedizioni di veicoli a benzina negli USA

Stellantis ha dichiarato mercoledì che potrebbe limitare le spedizioni di veicoli a benzina ai concessionari negli stati che hanno adottato le rigide norme sulle emissioni della California. In una comunicazione ai concessionari, la casa automobilistica italo-americana ha affermato che per rispettare le regole sulle emissioni della California “potremmo essere costretti ad allocare meno veicoli con motore a benzina convenzionale agli stati della California” e più ad altri stati che non hanno adottato le regole.

Il promemoria di Stellantis ha rilevato che altri 13 stati hanno attualmente standard sulle emissioni identici agli standard della California e altri quattro adotteranno gli standard della California per i futuri anni modello. Il California Air Resources Board, che stabilisce le regole sulle emissioni per lo stato, non ha commentato immediatamente. Lunedì, il consiglio ha chiesto all’Agenzia per la protezione ambientale degli Stati Uniti l’approvazione delle regole adottate ad agosto che consentirebbero allo stato di vietare la vendita di veicoli alimentati solo a benzina entro il 2035 e di richiedere almeno l’80% di modelli solo elettrici per allora.

L’esistenza della politica è stata segnalata mercoledì scorso dal Delaware Business Journal. Il promemoria afferma che le limitazioni “possono influire sulla tua capacità di ordinare o ricevere spedizioni di determinati veicoli di volta in volta, anche per soddisfare gli ordini venduti”.

Stellantis ha aggiunto che “potrebbe scegliere di non pubblicizzare alcuni trimline in determinati stati in determinati periodi, il che potrebbe influire sulla tua capacità di ordinare o ricevere spedizioni di tali trimline”. Una linea di taglio si riferisce a una versione specifica di un modello. In genere vanno dal livello base alle versioni più costose. Nel luglio 2019, Ford, Honda, Volkswagen e BMW hanno raggiunto un accordo volontario con la California sulla riduzione delle emissioni dei veicoli.

Stellantis ha notato che sta investendo 35 miliardi di dollari per supportare l’introduzione di 25 veicoli elettrici entro il 2030. Ha affermato di aver chiesto alla California di aderire all’accordo con un’altra casa automobilistica “che consentirebbe al gruppo automobilistico di conformarsi agli standard californiani alternativi basati sulle nostre vendite a livello nazionale … Continueremo a cercare condizioni di parità per la nostra azienda e i nostri concessionari”. Stellantis è stata precedentemente costretta a pagare sanzioni federali per non aver soddisfatto i requisiti di risparmio di carburante degli Stati Uniti, inclusi 156 milioni di dollari pagati in totale per i veicoli dell’anno modello 2016 e 2017.