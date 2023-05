Stellantis: Il taxi volante di Archer si prepara per il primo volo

La start-up americana Archer Aviation, che ha sede in California ed è sostenuta da Stellantis, vive un momento molto importante della sua storia. Dopo due anni trascorsi a testare in volo il suo prototipo “Maker”, per questa estate viene annunciato il primo decollo di “Midnight”. Assemblato a Palo Alto vicino a San Francisco, questo nuovo taxi volante ha viaggiato su strada fino al suo sito di prova a Salinas, situato un centinaio di chilometri più a sud. È qui che nei prossimi giorni verranno effettuati i test a terra prima del primo volo. Con una capacità di quattro passeggeri, “Midnight” visualizzerà una velocità di 240 km/h.

Questa estate primo volo di prova per il taxi volante “Midnight” di Archer e Stellantis

Per la realizzazione del “Midnight”, Archer Aviation ha deciso di affidarsi al colosso automobilistico franco-italo-americano Stellantis con il quale ha siglato una partnership all’inizio dell’anno. Questo multirotore elettrico dal design sportivo ha una pinna a “V” e 12 rotori. Sei rotori fissi si trovano nella parte posteriore dell’ala e sei rotori orientabili nella parte anteriore. Alimentata da sei batterie indipendenti che supportano ciascuna due motori elettrici, la macchina avrà un’autonomia di 160 km.

Il colosso automobilistico collabora con Archer per realizzare il primo impianto produttivo a Covington, nello stato della Georgia (USA), che dovrebbe entrare in servizio nel 2024. Archer è un’azienda aeronautica specializzata nell’ingegneria, progettazione e sviluppo di velivoli a decollo e atterraggio verticale completamente elettrici.

Tuttavia, questo aerotaxi sarà principalmente destinato a brevi viaggi nelle aree urbane, meno di 30 chilometri. Ci vorranno solo una decina di minuti tra due voli per ricaricare le batterie. La compagnia aerea americana United Airlines vuole lanciare la prima linea a Chicago. Archer Aviation punta a “Midnight” per entrare in servizio nel 2025. Vedremo dunque che novità arriveranno a proposito di questo nuovo taxi volante che a breve dovrebbe spiccare il suo primo volvo di prova.