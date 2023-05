Ferrari alla ricerca della strategia perfetta: sacrificherà le qualifiche per la vittoria in gara?

Ferrari solitamente classifica nelle qualifiche in prima o seconda fila almeno una delle sue vetture. Il più delle volte, anche molto vicino alle Red Bull. Tuttavia, in gara ciò non si traduce in podi e le rosse perdono posizioni. Non riescono a eguagliare la posizione di qualificazione in gara. È un problema che si è già presentato lo scorso anno e per il quale non hanno ancora trovato la risposta. Piloti e ingegneri la cercano da tempo e sono un po’ lontani dal trovarne le cause. Inoltre, a volte il cambio del tipo di gomma genera alti e bassi molto più alti del previsto.

Ferrari per migliorare il passo gara potrebbe rinunciare alle pole?

È chiaro che ci sono problemi con l’SF-23, che ci sono distorsioni nel suo funzionamento, ma in Ferrari cominciano a chiedersi se ci sia un problema tattico – non tecnico – che distorce l’analisi e finisca per essere un fattore di squilibrio. Jock Clear, mitico ingegnere delle prestazioni, sta studiando attentamente i motivi per cui ciò che accade in qualifica non si ripete in gara. Ovviamente questo per indicare un problema con la cura delle gomme. Ad un giro i problemi di degrado sono, se non inesistenti, quasi trascurabili. Ma nella corsa, questi problemi entrano in una spirale galoppante.

Sono talmente smarriti che a Miami i due piloti del cavallino rampante hanno cercato soluzioni molto diverse, per non dire opposte. “Questo è il problema che stiamo cercando di risolvere. Sappiamo dov’è, ma non sappiamo quantificarlo. C’è una grande differenza tra quello che succede in qualifica e il passo gara e non sappiamo perché la differenza è così ampia”, ha detto Clear.

La Classifica ha una grande importanza per il risultato finale. I sorpassi non sono facili e anche se il vantaggio della Ferrari è abbastanza buono, in molti casi è insufficiente. Le qualifiche hanno la precedenza, scaldando adeguatamente le gomme per quel momento e questo si fa sentire in gara? Clear ammette che questo indizio è intrigante e vale la pena esplorarlo. “Forse dovremmo sacrificare un po’ le qualifiche, ma è una cosa molto difficile da ‘ingoiare’, perché di solito le qualifiche sono fondamentali per il risultato della gara, quindi non possiamo permetterci di andare più indietro. Quindi, alla fine, l’obiettivo è trovare come migliorare il passo gara”.

È vero, i punti vengono assegnati domenica, ma le basi vengono gettate sabato. Clear crede che la Red Bull possa permettersi di sacrificare alcune qualifiche per amore del passo gara. Possono permetterselo perché quel sacrificio non è significativo per loro. Possono perdere una o due posizioni, che grazie al loro punto e DRS recuperano in gara. Questo spiegherebbe perché sembrano molto più superiori ai rivali in gara che in qualifica. Alla Ferrari la situazione è quasi opposta. “E questo spiegherebbe perché possiamo competere con loro in qualifica, ma non in gara”.

Altre volte, il problema sarebbe minore. Quando non c’era il ‘parco chiuso’, si poteva scegliere l’assetto da qualifica e cambiarlo per la gara. Questo non è il caso attuale. Per Clear, non è che l’SF-23 abbia problemi concettuali, è solo che non capiscono ancora la macchina. E pensate che a Baku forse hanno scelto un assetto molto critico – aggressivo se preferite –, che ha minato la fiducia dei piloti.

Il lavoro di Ferrari si concentra sul pianale, nella parte di esso adiacente alle ruote posteriori e all’ala posteriore. Questa zona del pavimento è fondamentale per il corretto funzionamento del diffusore. “È un’area in cui i cambiamenti piccoli, anche sottili, contano molto”, afferma Clear.