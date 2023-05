Alfa Romeo Tonale potrebbe riuscire dove Giulia e Stelvio hanno fallito

Parlando con i vertici dell’Alfa Romeo in occasione di un primo evento di guida per il nuovo Alfa Romeo Tonale, CarBuzz ha appreso che questo veicolo si rivolge a un pubblico femminile. “Sai qual è la percentuale dei nostri clienti che sono donne adesso?” ha chiesto un portavoce della casa automobilistica del Biscione. “Il 30 per cento. Il 70 per cento dei nostri acquirenti sono uomini.” Considerando che alcuni studi stimano che le donne rappresentino oltre la metà di tutti gli acquisti di auto e influenzino oltre l’80 per cento di tutte le decisioni di acquisto di veicoli, il Biscione ha del lavoro da fare per aumentare la sua demografia femminile. Ecco dove entra in gioco il Tonale.

Con Alfa Romeo Tonale il Biscione punta a far aumentare la sua percentuale di clienti donne

“Ci aspettiamo che Alfa Romeo Tonale attiri il 70 per cento di acquirenti donne negli Stati Uniti”, ha dichiarato Stephanie Goldstein, nuova responsabile del marketing per il marchio Alfa Romeo all’interno di Stellantis. Per un marchio che storicamente è stato diviso 70-30 a favore degli uomini, sarebbe un enorme cambiamento se la divisione delle vendite del Tonale fosse 70-30 e andasse nella direzione opposta. La previsione di Goldstein avrà successo? Siamo propensi a dire di sì. Il Tonale compete nel segmento di lusso subcompatto entry-level, una classe di veicoli con un numero in rapida crescita di acquirenti di sesso femminile. Dunque il modello potrebbe riuscire dove invece hanno fallito la berlina Giulia e il SUV Stelvio.

Per assicurarsi che Alfa Romeo raggiunga il suo target demografico, il team di marketing creerà una serie di campagne pubblicitarie tradizionali e non tradizionali che mettono in risalto la rinascita del marchio verso l’elettrificazione che inizia con il Tonale. Dopo Alfa Romeo Tonale, ogni nuovo veicolo lanciato dalo storico marchio milanese sarà completamente elettrico. Alfa Romeo sta inoltre rapidamente migliorando la qualità nel tentativo di cancellare i preconcetti sull’inaffidabilità del marchio, che sarà cruciale per la sua esistenza nel mercato statunitense. La casa automobilistica italiana ha persino creato un’edizione speciale del suo SUV con un fasciatoio, una caratteristica che piacerà sicuramente alle mamme.