Stellantis richiamerà oltre 90.000 PHEV a causa del rischio di incendio

Il Gruppo Stellantis, che comprende i marchi Citroen, DS, Opel e Peugeot, ha annunciato il richiamo di oltre 90.000 veicoli elettrici ibridi plug-in alle concessionarie. Circa 32.000 di questi PHEV interessati si trovano in Germania. Il richiamo è dovuto ad un aumentato rischio di incendio. La società nata dalla fusione di Fiat Chrysler Automobiles e PSA prevede di contattare a breve i clienti interessati per verificare il supporto della batteria di azionamento sui loro veicoli. Un portavoce di Opel ha confermato il richiamo dicendo: “Contatteremo a breve i clienti per verificare il supporto della batteria di azionamento sui veicoli interessati e, se necessario, inseriremo fori di drenaggio dell’acqua nei punti specificati”.

Questa misura dovrebbe prevenire qualsiasi rischio di ruggine attraverso il rinforzo della batteria e la scatola in futuro. La questione riguarda circa 32.000 unità di auto Citroën, DS, Opel e Peugeot in Germania, costruite tra il 2019 e il 2023, ha avvertito la Federal Motor Transport Authority (KBA). L’ultimo richiamo arriva dopo che numerosi modelli puramente elettrici di Stellantis e Toyota sono stati inviati alle officine a causa di potenziali problemi alla batteria.

Secondo quanto riferito, la causa del richiamo del PHEV è correlata al supporto della batteria del motore. I precedenti richiami erano dovuti a un errore di calibrazione del software nell’unità di controllo della batteria di trazione, che poteva portare allo spegnimento della trasmissione. Stellantis per il momento non ha rilasciato ulteriori dettagli sul richiamo in questo momento.

Vedremo dunque quali altre novità arriveranno a proposito di questo richiamo da parte del gruppo Stellantis e se arriverà notizia per quanto concerne il coinvolgimento di veicoli immatricolati in Italia. Per il momento non sappiamo altro a proposito di questo richiamo che coinvolge circa 90 mila modelli.