Stellantis: tre novità in arrivo per Alfa Romeo, Fiat e Lancia

Stellantis nei prossimi anni ha intenzione di confermarsi come uno dei leader del mercato auto a livello globale e per questo lancerà tante novità nei prossimi anni. Tra i marchi che saranno più attivi sicuramente le tre case automobilistiche italiane: Fiat, Alfa Romeo e Lancia. Sono tante le nuove auto attese a proposito di questi tre famosi brand. Oggi ci vogliamo però soffermare sulla prima novità che ogni singola casa lancerà per prima sul mercato.

Stellantis: ecco le prime tre novità previste dal gruppo automobilistico per le gamme di Fiat, Alfa Romeo e Lancia

Per quanto riguarda Fiat, la prima ad arrivare dovrebbe essere la nuova Fiat 600. L’auto tornerà nelle vesti di un SUV compatto lungo 4,1 che sarà prodotto su piattaforma CMP da Stellantis a Tychy in Polonia. Grazie a questa auto la principale casa automobilistica italiana dovrebbe aumentare e non di poco le sue vendite conquistando preziose fette di mercato in un segmento tra i più in voga.

Stessa sorte dovrebbe toccare ad Alfa Romeo nel 2024. La casa automobilistica del Biscione lancerà un SUV compatto erede di Alfa Romeo MiTo che sarà la nuova entry level del marchio. Si prevede un prezzo di partenza intorno ai 30 mila euro per questa auto che oltre ad una versione a combustione con tecnologia Mild Hybrid avrà anche una versione totalmente elettrica, la prima per il Biscione. Il nome di questo modello sarà svelato già nel corso dei prossimi mesi.

Sempre rimanendo in ambito Stellantis, come dicevamo poc’anzi anche Lancia sarà molto attiva. La prima novità la vedremo agli inizi del prossimo anno. Ci riferiamo alla nuova Lancia Ypsilon che tornerà nelle vesti di hatchback di segmento B lunga 4 metri. Anche questa auto avrà una versione completamente elettrica che affiancherà quelle a combustione che continueranno ad essere prodotte almeno fino al 2028. Questa auto segnerà il ritorno di Lancia in Europa in mercati chiave quali Germania, Spagna, Portogallo, Belgio, Francia e Paesi Bassi.

Con queste auto dunque il gruppo Stellantis pensa di poter aumentare e non di poco il proprio peso specifico in Europa dando serio filo da torcere ad una concorrenza che si preannuncia sempre più agguerrita in quelli che sono i segmenti chiave del mercato auto nel vecchio continente. Vedremo dunque a proposito di questi tre importanti modelli dei brand del produttore guidato dal CEO Carlos Tavares quali altre novità arriveranno nel corso delle prossime settimane.