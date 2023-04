Stellantis: ecco come sarà il nuovo motore 2.0 turbo

A breve Stellantis lancerà sul mercato in America Latina un nuovo motore turbo a quattro cilindri da 2,0 litri della famiglia GME. A quanto pare questo propulsore sarà più potente del previsto. Il motore sarà nella RAM 291 e anche nella Jeep Commander. Questo propulsore sarà solo a benzina per una potenza di 260 cv e 40,8 kgfm di coppia, numeri diversi dal motore 2.0 turbo Hurricane utilizzato nella Jeep Wrangler in Brasile. Nel SUV pesante importato dagli Stati Uniti, il suo motore 2.0 eroga 272 CV e 40,7 kgfm. Cioè, il motore brasiliano è meno potente di 10 CV, ma eroga praticamente la stessa coppia.

A breve Stellantis lancerà sul mercato in America Latina un nuovo motore turbo a quattro cilindri da 2,0 litri della famiglia GME

Oggi il motore più potente prodotto da Stellantis in Brasile è il 1.3 T270. Questo quattro cilindri flessibile turbocompresso produce 185 CV e 27,5 kgfm di coppia. Cioè, con il nuovo 2.0 turbo, i modelli che ne saranno dotati avranno 75 CV e 13,3 kgfm di coppia in più. Questi numeri sono più che necessari per auto pesanti come Jeep Commander e RAM 291.

Non è stato ancora rivelato quale cambio automatico sarà accoppiato a questo motore. Quello che sappiamo è che al momento l’opzione in pole position è l’automatico a nove velocità già utilizzato dai modelli diesel Stellantis in Brasile. Consente anche l’utilizzo della trazione 4×4.

Questa caratteristica è già confermata nella RAM 291. Il pickup brasiliano di RAM avrà il nuovo motore 2.0 quattro cilindri turbo da 260 CV e 40,8 kgfm di coppia abbinato alla trazione integrale. Insieme al Commander saranno i prodotti di punta di Stellantis con il nuovo motore.

Anche Jeep Compass dovrebbe ricevere questo 2.0 turbo, così come la Fiat Toro. Tuttavia, a differenza della Commander, che ritirerà il 1.3 in favore del 2.0, Compass e Toro avranno il nuovo motore solo in una versione dall’appeal sportivo.