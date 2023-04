Stellantis tra i produttori più redditizi nel 2022

Arrivano buone notizie per Stellantis. Nel 2022 il fatturato delle 16 maggiori case automobilistiche del mondo è aumentato del 18% rispetto all’anno precedente, per raggiungere 1,87 miliardi di euro. Questo secondo lo studio EY nella sua analisi finanziaria delle principali case automobilistiche mondiali. In esso si afferma che l’utile operativo “è aumentato del 16%, raggiungendo quasi 157 miliardi di euro”. L’analisi evidenzia che Tesla ha ottenuto il più alto margine di profitto tra le 16 società studiate, al 16,8%, davanti a Mercedes Benz (13,6%) e Stellantis (11,7%).

Stellantis è stata nel 2022 tra i produtti di auto più redditizi

Le vendite in volume sono diminuite di quasi il 3% rispetto a un anno fa. Questa diminuzione riguarda le tre grandi regioni (Europa occidentale, Stati Uniti e Cina), con la Cina che è la più colpita. Tra i produttori analizzati, solo cinque hanno registrato un aumento delle vendite nel 2022: Tesla, Ford, Suzuki, Mercedes-Benz e Hyundai. La progressione più importante è quella di Tesla.

Nel 2022, Volkswagen ha venduto il maggior numero di veicoli in Europa occidentale, seguita da Stellantis, Renault e BMW. Tutti questi produttori hanno visto le loro vendite diminuire rispetto al 2021, il calo è stato il più marcato per Stellantis (-13%) e il più moderato per Renault (-3%).

Nel 2022 General Motors domina il mercato americano in termini di volumi di vendita, posizione che Toyota era riuscita a strappargli per la prima volta l’anno precedente. Toyota e Ford occupano il secondo e terzo posto nella classifica delle vendite per il 2022. Nel 2022, il fatturato complessivo delle 16 maggiori case automobilistiche del mondo ha raggiunto il livello più alto in un periodo su base annua, superando del 12% il precedente livello record del 2019. Per il gruppo di Carlos Tavares dunque ancora una buona notizia.