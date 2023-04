Stellantis aumenta gli stipendi in Polonia

A maggio, gli stipendi mensili dei dipendenti dello stabilimento FCA Poland di Tychy, che fa parte del gruppo Stellantis, aumenteranno di 405 PLN lordi pari a poco più di 86 euro. Questo è il secondo aumento quest’anno. Oltre agli aumenti salariali, i dipendenti del servizio di manutenzione possono contare anche sulle indennità. Secondo i sindacalisti, le persone che lavorano in un sistema continuo riceveranno un’indennità di 400 PLN lordi, ovvero 160 PLN in più rispetto a prima. L’indennità per i dipendenti che, secondo l’orario, verranno a lavorare la domenica, è stata aumentata da PLN 120 a PLN 200 lordi.

Stellantis ha aumentato per la seconda volta nel 2023 gli stipendi dei suoi dipendenti in Polonia

Nelle scorse ore la sindacalista Wanda Stróżyk, ha ricordato che a gennaio è entrato in vigore un aumento negoziato con Stellantis dai sindacati nel 2022. Ciò significa che in totale quest’anno gli stipendi dei lavoratori del gruppo in Polonia sono aumentati di 817 PLN lordi pari a circa 175 euro.

“Non si tratta di una cifra esigua, ma bisogna tenere conto del fatto che in passato i salari sono stati congelati per diversi anni di fila. Gli aumenti che stiamo negoziando ora non compensano i dipendenti per le perdite subite allora. Inoltre, gli stipendi nello stabilimento Stellantis di Gliwice sono molto più alti.

A Tychy, le tariffe base degli installatori, che costituiscono il gruppo professionale più numeroso, sono ancora più basse di circa 1.000 PLN. I dipendenti contano sulla parità di retribuzione, quindi non sorprende che vorrebbero salari più alti”, ha affermato Wanda Stróżyk, citata nel comunicato. Ricordiamo che a Tychy i dipendenti sono circa 2 mila. Ricordiamo che in questa fabbrica viene prodotto Jeep Avenger. Entro fine anno dovrebbe partire la produzione della nuova Fiat 600. Mentre dal prossimo anno toccherà anche al nuovo SUV compatto di Alfa Romeo.